iPhone aufräumen und schneller machen: Tipps und Tricks

Wir zeigen Euch, wie Ihr wertvollen Speicherplatz auf dem iPhone freiräumt und Euer Apple-Smartphone wieder flottmacht. So könnt Ihr zwischen Weihnachten und Silvester auf der Couch liegenbleiben und trotzdem Ordnung schaffen.

So viel vorab: iOS ist in der Regel recht gut darin, unnötige Daten zu löschen. Aber mitunter habt Ihr die Möglichkeit, Euch von unnützem Datenmüll zu trennen, ohne Filme oder Fotos zu entfernen. Das ist mitunter der Anteil an verbrauchtem Speicher, den iTunes beim Synchronisieren mit dem iPhone als "Sonstiges" ausgibt.

1. In Sekunden das iPhone schneller machen: Ein erzwungener Neustart kann dabei helfen, den Cache zu leeren und temporäre Dateien zu löschen, die Euren Speicher belegen. Schaltet dafür das iPhone nicht wie gewohnt aus, sondern drückt den Homebutton und die Powertaste gleichzeitig, bis das Gerät neu startet.

2. App-Cache löschen: Ruft in den Einstellungen unter Allgemein | Speicher- & iCloud-Nutzung | Speicher verwalten die Übersicht des belegten Speichers auf. Hier könnt Ihr einsehen, welche Anwendungen besonders viel belegen. Den Löwenanteil machen bestimmt auch bei Euch die Fotos aus, vielleicht auch Spotify oder Spiele wie Hearthstone. In diesem Menü könnt Ihr die Apps sauber löschen oder etwa bei Safari den Verlauf, Website-Daten und die Offline-Leseliste löschen.

3. Cache innerhalb von Apps löschen: Mitunter müsst Ihr dazu die jeweilige App aufrufen und in den Einstellungen den Cache leeren.

4. App erneut installieren: Eventuell ist eine App nicht so gut programmiert, dass sie ungenutzte Daten und temporäre Files auch eigenständig löscht. Hier ist es ratsam, die App komplett zu löschen und und die angesammelten Daten erneut zu installieren.

5. iOS sauber installieren: Viele Probleme mit iOS rühren daher, dass Ihr die Software nur aktualisiert habt, anstatt die neueste iOS-Version auf einem zuvor zurückgesetzten iPhone zu installieren. Wichtig: Sichert zuvor Eure Kontakte sowie Fotos und Videos - und nutzt die Backup-Funktionen Eurer Apps. Tipps für die Einrichtung Eures iPhones gibt es hier.

6. Auf dem neuesten Stand bleiben: Meist gilt, dass ein neues System mit neuen Features auf älteren Geräten langsamer läuft. Unter iOS 9 hat sich das offenbar geändert. Das Update auf iOS 9.2.1 soll etliche kleine Leistungssteigerungen mit sich bringen, auch für ältere Geräte. Nach der neuen Version sucht Ihr unter Einstellungen | Allgemein | Softwareaktualisierung.

7. Was Ihr nicht tun solltet, um Euer iPhone fixer zu machen: Apps im Hintergrund beenden. Wer denkt, dass er damit die Akkulaufzeit verlängert und das iPhone schneller macht, liegt falsch. Denn tatsächlich verbraucht es mehr Rechenkapazität und damit auch mehr Energie, die Anwendungen erneut zu starten, als wenn iOS sie im Hintergrund schlummern lässt.

8. Apps können helfen: Auch wenn die iOS-Bordmittel eigentlich ausreichen, gibt es nützliche Apps, mit denen Ihr den Speicher verwalten könnt, wie etwa PhoneClean. Die Software durchforstet auf Knopfdruck Euer Dateisystem nach den folgenden Inhalten.

9. Bewusst Speicherplatz sparen: iOS geht in der Regel auf Nummer sicher. So speichert das Betriebssystem standardmäßig das normale Foto parallel zur HDR-Aufnahme ab. Das könnt Ihr beispielsweise unter Einstellungen | Fotos & Kamera abstellen. Durchforstet zudem von Zeit zu Zeit Eure Bildergalerie und löscht die Bilder, die nichts geworden sind. Wichtig: iOS löscht selbst diese Aufnahmen nicht sofort, sondern bewahrt sie für 29 Tage im Foto-Album "Zuletzt gelöscht" auf.

10. Speicherfresser eliminieren: Habt Ihr noch Speicherplatzprobleme, müssen selten genutzte Apps gelöscht werden. Wie Ihr sie ausfindig machen könnt, erfahrt Ihr hier.

11. Den iPhone-Speicher erweitern: Habt Ihr nun immer noch nicht genug Speicherplatz freigeräumt, kann der Griff zum Stick helfen. Wir haben etliche Modelle getestet und miteinander verglichen. Eine Übersicht findet Ihr hier.