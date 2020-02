Auch in dieser Woche gab es viel Neues in der digitalen Welt.

Das iPhone SE 2 alias iPhone 9 ging in Vorproduktion, Sony will sein Xperia verbessern und Gerüchte um das Galaxy S20 sind fast schon keine Gerüchte mehr. Ihr wollt mehr wissen? Dann lest unsere Wochen-Highlights!

Dieser Tage überschlugen sich die Meldungen rund um Handys und Gadgets – besonders die News über Apples iPhone SE 2 und die Samsung Galaxy S20-Reihe hatten es in sich.

Damit wir bei all dem Technik-Konsum nicht unsere Umwelt aus den Augen verlieren, haben wir eine Auswahl nachhaltiger Handyhüllen für euch zusammengestellt. Einen verlockenden Spar-Tipp gibt es am Ende unserer Highlights.

Unsere Top 5 der Woche:

Sony verbessert Xperia: Schlau ist, wer aus seinen Fehlern lernt. So will auch Sony bei seinem neuen Xperia einige Kritikpunkte der Vorgänger ausmerzen und es beispielsweise mit einer leistungsfähigeren Kamera ausstatten. Welche Verbesserungen Sony sonst noch in Angriff nimmt, erfahrt ihr hier.

Fette Galaxy S20 Ultra-Kamera: „Das ist ja mal ein dickes Ding", war unser erster Gedanke, als wir auf einem jüngst auf Weibo aufgetauchten Foto der drei neuen S20-Modelle die ausladende Hauptkamera des S20 Ultra erspähten. Macht euch selbst ein Bild.

iPhone SE 2 in Vorproduktion: Ihr peilt das iPhone SE 2 alias iPhone 9 als euer zukünftiges Handy an? Dann dürft ihr euch freuen, denn laut GSM Arena hat die Vorproduktion bereits begonnen. Wann voraussichtlich mit dem Marktstart zu rechnen ist, könnt ihr hier nachlesen.

Xiaomi Mi 10 (Pro) Leak: XDA Developers wollen Informationen über die Kamera des Mi 10 (Pro) in den Systemdateien des Smartphones gefunden haben. Dürfen wir uns auf einen 108 MP-Sensor freuen?

Samsung Galaxy S20 Preise: Und nochmal das Galaxy S20. Ja, um die neuen Samsung-Flaggschiffe kommen wir momentan einfach nicht herum – wollen wir auch gar nicht! Hier findet ihr alles, was wir bislang über das Release-Datum, Specs und Preise der Neuankömmlinge wissen.

Umweltfreundliche Handyhüllen

Die derzeitigen Debatten rund um den Umweltschutz werden erfreulicherweise zumindest von einigen Smartphone-Herstellern erhört und in Ansätzen in die Tat umgesetzt. Ein gutes Beispiel hierfür ist Fairphone B.V., das seine Handys im Baukastenprinzip gestaltet und bei der Herstellung auf eine nachhaltige Produktionskette und Kreislaufwirtschaft achtet.

Das fairste Smartphone nützt jedoch wenig, wenn das Zubehör dann doch wieder unserer Umwelt schadet. Darum haben wir uns für euch auf die Suche nach schicken Handyhüllen gemacht, die nach der Nutzung wieder in den Kreislauf der Natur eingehen oder gut recycelbar sind, und sind tatsächlich fündig geworden!

Huawei P 30 Pro mit Fitness-Gadgets!

Das Huawei P 30 Pro überzeugte uns bereits im Praxistest mit seiner Vierfach-Kamera, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen noch gute Fotos schießt. Aber auch die weiteren Specs des Android-Smartphones heben es mit 8 GB RAM, einem Kirin 980 Prozessor und dem gekrümmten OLED-Screen mit einem 6,47 Zoll Durchmesser und 2340 x 1080 Pixel-Auflösung (398 ppi) mühelos in die Oberklasse. Kabelloses Laden, ein 4200 mAh Akku und NFC runden das attraktive Gesamtbild des Fotowunders ab.

Je nach Speicher-Ausstattung bekommt ihr das Huawei P30 Pro derzeit ab etwa 565 Euro bei Online-Händlern. Im CURVED-Shop bieten wir euch das coole Device in der 128 GB-Variante für einmalig 49 Euro (Stand 07.02.2020) + 34,99 Euro monatlich, in denen die O2 Unlimited Basic Flatrate schon enthalten ist. Der Anschlusspreis beträgt 39,99 Euro. Ein Huawei Band 4 Pro sowie eine Huawei Körperwaage AH100 bekommt ihr gratis dazu – beide Gadgets haben zusammen einen Wert von 149,98 € (UVP). Eurer Frühlingsfigur dürfte mit diesem Paket und ein bisschen Disziplin also nichts mehr im Wege stehen!

