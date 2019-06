iPhone XS Hülle: Die besten Cases für euer Apple-Smartphone

Das iPhone XS ist wirklich ein wunderschönes Smartphone, das gut in der Hand liegt – edle Gehäuse kann Apple einfach. Doch wenn wir einmal ehrlich sind, ist es für den „normalen“ bis etwas tollpatschigen Nutzer doch immer ziemlich sinnvoll, sich eine passende iPhone XS Hülle zuzulegen, um dem iPhone den besten und smartesten Schutz zu bieten. Hier findet ihr die besten Cases für das iPhone XS.

Besonders bei iPhone-Fans gibt es selten etwas, das als wirklicher Makel empfunden wird. Die Marke hat es geschafft, sich über die Jahre hinweg eine treue Fangemeinde für das iPhone aufzubauen, die das ausgeklügelte Design, die hochwertige Verarbeitung und die typische Bedienung dank iOS nicht mehr missen will.

Doch auch der treueste Fan des Smartphone-Herstellers kann gut und gerne zugeben, dass er sein iPhone XS mit einer dieser Schutzhüllen noch ein Stückchen besser machen kann. Denn eine gute Hülle kann weitaus mehr als eine zusätzliche Membran aus Silikon sein – und kabelloses Laden geht mit der XS Series auch so. Auch, wenn eine durchsichtige beziehungsweise transparente Hülle das Design eures iPhones oft zur Geltung bringt, gibt es doch auch robustere iPhone XS Cases, die einiges zu bieten haben.

iPhone XS Akku-Hülle von Apple

Ein alter Bekannter aus dem Apple-Versum ist auch für das iPhone XS wieder zu haben: die Akku-Schutzhülle aka "der Buckelwal". Mit der integrierten Zusatzbatterie, die eine deutliche Wölbung auf der Rückseite zur Folge hatte, bekam das smarte Case seinen nicht gerade schmeichelhaften Namen. Doch bei dem Case für das iPhone XS ist der „Buckel“ nicht mehr so deutlich wie früher – und es geht ja auch eigentlich um die inneren Werte.

Denn mit der Batterie-Schutzhülle soll sich die Akkuleistung eures iPhone XS um ganze 20 bis 21 Stunden verlängern. Wenn das nicht mal ein Grund ist, um unter die Top iPhone XS Handyhüllen zu kommen! Allerdings hat das auch seinen Preis: 149 Euro kostet der Free Willy unter den Apple-Hüllen.

Einfach praktisch: das iPhone XS Case von Silk

Was braucht der moderne Mensch neben seinem Handy unbedingt? Natürlich seine EC- beziehungsweise Kreditkarte. Um maximalen Schutz für euer iPhone XS mit ebenso maximaler Alltagstauglichkeit zu kombinieren, hat Silk den Wallet Slayer Vol. 2 auf den Markt gebracht. Bis zu drei Karten haben in einer Art Tasche in der Hülle Platz.

Die Außenkanten der iPhone Hülle sind zusätzlich erhöht, sodass euer Smartphone praktisch nie auf dem 5,8-Zoll-OLED-Bildschirm liegen muss. Das Ganze gibt es unter anderem in den Farben Schwarz, Rot und Blau und kostet rund 25 Euro.

Urban Armor Gear für iPhone XS: Robust – von innen und außen

Outdoor-Fans wird Urban Armor Gear vielleicht schon ein Name sein. Der Hersteller für Schutzhüllen überzeugt mit seinen robusten Cases und auffälligen Designs – die ein bisschen an Metallkisten erinnern. Dabei schützt diese iPhone XS Hülle neben der Rückseite und den Kanten auch das Display durch seine deutlich hervorstehende Kante. Diese fällt durch das kantige Design der Hülle selbst nicht negativ auf, sondern fügt sich ideal in das Design der Hülle ein.

Diese iPhone XS Hülle gibt es schon für 25 Euro in den verschiedensten Farben zu kaufen: Von einer dunkelroten, über eine schwarze bis zu einer dezent graublauen Schale ist für euer iPhone alles dabei.

Rutschfeste iPhone XS Hülle für kleine Unglücksraben

Euch ist euer iPhone schon mehr als nur einmal aus den Händen gerutscht? Dann ist diese iPhone XS Hülle von Specks vielleicht genau das Richtige für euch: die Persidio Grip. Dieses Case bietet nicht nur stilvollen Schutz, durch die eingearbeiteten Rillen auf der Rückseite bekommt das Handy noch besonderen Halt.

Laut Herstellerangaben soll diese Hülle euer iPhone übrigens Stürze aus bis zu drei Metern Höhe überleben lassen. Auch hier bietet das Case durch leicht überstehende Ränder noch ein bisschen Extra-Schutz für das Display. Zu haben gibt es die schöne iPhone XS Hülle schon ab rund 15 Euro und ist damit ein echtes Schnäppchen aus unserer Liste.

Die meisten dieser Hüllen gibt es übrigens nicht nur für das iPhone XS, sondern auch das iPhone XS Max, XR oder aber auch für das Galaxy S10 zu kaufen. Für das Samsung-Smartphone gibt es aber noch einige eigens für das Handy entworfene Cases.