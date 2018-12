iPhone Xs (Max) und iPhone Xr: Nützliches Zubehör

Ihr seid auf der Suche nach praktischem Zubehör für euer iPhone Xs (Max) oder iPhone Xr? Mit den richtigen Accessoires könnt ihr euer Apple-Smartphone in eine tragbare Konsole verwandeln, schneller aufladen und vor den Gefahren des Alltags schützen. (Alle genannten Preise Stand Dezember 2018.)

iPhone Xs mit Controller zur Nintendo Switch machen

Mobile Gaming funktioniert auf Smartphones häufig eher schlecht als recht. Das liegt allerdings nicht an der Leistungsfähigkeit der Geräte. Das iPhone Xs (Max) und Xr haben mehr als genug Performance. Vielmehr hapert es an der Bedienung. Eingeblendete Steuertasten und Knöpfe auf dem Display bieten eben nicht denselben Komfort, wie physische Tasten, die ihr richtig drücken könnt. Hier schafft ein spezieller Controller Abhilfe.

Der Gamevice Controller für das iPhone Xs (Max) hat es in den offiziellen Online-Shop von Apple geschafft. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um zwei miteinander verbundene Griffschalen mit richtigen Knöpfen. Die Griffe klemmt ihr auf die beiden kurzen Seiten des Smartphones, ein kleiner Stecker überträgt die Tastenkommandos über die Ladebuchse. Damit wird das iPhone zur tragbaren Konsole, ähnlich wie die Nintendo Switch. Kostenpunkt: knapp 90 Euro.

Netzteil für Fast Charging

Sowohl das iPhone Xs (Max) als auch das iPhone Xr unterstützen Fast Charging, mit dem ihr den Akku in nur 30 Minuten auf etwa 50% laden könnt. Leider sind Schnellladegeräte nicht serienmäßig bei den Top-Geräten dabei. Das bei Apple zum Lieferumfang gehörende Standardnetzteil (5 Watt Leistung) lädt den Akku in 30 Minuten nur auf knapp 30%. Um Fast Charging zu nutzen, musstet ihr bislang in deutlich stärkere Netzteile investieren. Kostenpunkt: 55 Euro für einen USB-C Power Adapter mit 30 Watt Leistung.

Doch mittlerweile gibt es einen separaten 18W-USB-C Power Adapter für 35 Euro. Da iPhone Xs (Max) und iPhone Xr ohnehin maximal mit 18 Watt laden, habt ihr damit das optimale Zubehör. Bedenkt allerdings, dass ihr unter Umständen zusätzlich ein USB-C-auf-Lightning-Kabel benötigt. Das kostet zwischen 25 (1 Meter Länge) und 39 Euro (2 Meter Länge).

Die richtige Schutzhülle aussuchen

Das iPhone Xs (Max) und das iPhone Xr sind mit ihren großen, beinahe randlosen Displays und den Rückseiten aus Glas sehr sturzempfindlich. Deshalb lohnt sich die vergleichsweise geringe Investition in eine Schutzhülle. Kabelloses Laden ist übrigens mit fast allen Hüllen möglich, die nicht aus Metall bestehen oder ungewöhnlich dick sind. Die folgende Übersicht soll helfen, die richtige Schutzhülle für euch zu finden: