Apple bringt regelmäßig neue iPads auf den Markt, die sich namentlich nur wenig unterscheiden. Grundsätzlich gibt es das iPad, das iPad Air, das iPad mini und das iPad Pro - allerdings in verschiedenen Generationen und im Falle der Pro-Version auch noch mit verschiedenen Zoll-Angaben. Wir helfen euch einen Überblick zu gewinnen.

iPad: Der Dauerbrenner unter den Tablets

Das iPad gibt es mittlerweile in der achten Generation. Die erste Version des Apple-Klassikers kam 2010 auf den Markt und läutete zusammen mit dem vorher vorgestellten iPhone eine neue Technikära ein. Das aktuelle iPad kam im Jahr 2020 auf den Markt und ist mit einem Startpreis von 379 Euro das günstigste Tablet in Apples Lineup.

Das iPad (8. Generation) in allen verfügbaren Farben (© 2020 Apple )

Das iPad (8. Generation) gibt es in den Farben Grau, Dunkelgrau und Gold. Es ist mit einem 10,2-Zoll-LC-Display, dem A12-Bionic-Chip sowie einer 8-MP-Weitwinkelkamera ausgestattet. Außerdem ist vorne eine 1,2-MP-Kamera für FaceTime verbaut und zum Aufladen gibt es einen klassischen Lightning-Anschluss. Insgesamt habt ihr hier also ein solides Tablet mit viel Leistung in der Hand, das euch im Alltag garantiert viel Freude bereitet. Lesen, Filme gucken oder Spiele zocken – dafür reicht das iPad allemal.

iPad mini: Es geht klein weiter

Das iPad ist mit seinem 10,2-Zoll-Bildschirm alles andere als handlich. Wenn ihr es lieber etwas kleiner mögt, empfiehlt sich das iPad mini, das es seit 2019 in der fünften Generation gibt. Apples kleines Tablet ist mit einem 7,9-Zoll-LC-Display ausgestattet, kostet in der günstigsten Version 449 Euro und steht in den Farben Grau, Dunkelgrau und Gold zur Verfügung.

Das Display des aktuellen Apple iPad mini misst in der Diagonale lediglich 7,9 Zoll (© 2019 Apple )

Technisch unterscheidet sich das iPad mini aber nicht sonderlich von der Standardversion. Es setzt auf den leistungsstarken A12 Bionic Chip, eine 8-MP-Weitwinkelkamera sowie den Lightning-Anschluss zum Laden des ausdauernden Akkus. Stark ist, dass Apple hier eine 7-MP-Frontkamera verbaut hat, damit ihr FaceTime in noch besser Qualität genießt. Das iPad mini ist also das perfekte Tablet für den Alltag – wie das Standard iPad, nur eben kleiner.

iPad Air: Fast schon ein Pro

Wenn ihr euch fragt, welches iPad ihr kaufen sollt und nur ein Tablet mit viel Leistung in Frage kommt, solltet ihr euch zuerst das iPad Air angucken, bevor ihr zur teureren Pro-Version greift. Das ist mit einem großen 10,9-Zoll-LC-Display ausgestattet und kommt in gleich fünf Farbvarianten, darunter Himmelblau und Grün. Kostenseitig geht es hier ab 649 Euro los.

Das iPad Air (4. Generation) in allen verfügbaren Farben (© 2020 Apple )

In Sachen Leistung dürft ihr vom iPad Air einiges erwarten, denn es ist mit dem schnellen A14-Bionic-Chip ausgerüstet, der mit jeder Anwendung fertig werden sollte. Dazu gibt es eine 12-MP-Weitwinkelkamera auf der Rückseite, sowie eine 7-MP-Frontkamera. Anstelle eines Lightning-Anschlusses setzt Apple beim iPad Air auf einen USB-C-Port, der schnelles Laden sowie mehr Kompatibilität verspricht. Das iPad Air eignet sich aufgrund seiner Leistung und Größe nicht nur zum Vergnügen, sondern macht auch als Arbeitsgerät eine gute Figur.

iPad Pro: Die Alternative zum Mac

Das iPad Pro ist Apples ultimatives Hochleistungs-Tablet. Allerdings gibt es hier noch einmal zwei Versionen, die unterschieden werden. Da wäre einmal das 11“ iPad Pro, das es aktuell in der 3. Generation gibt. Es kommt in den Farben Silber und Grau und kostet minimal 879 Euro. Das größere 12,9“ iPad Pro der fünften Generation gibt es ab einem Preis von 1199 Euro in den gleichen Farbvarianten.

Beide Versionen des Apple iPad Pro 2021 von vorne und hinten (© 2021 Apple )

Unterschiede zwischen den Geräten gibt es in erster Linie beim Bildschirm. So ist das 12,9“ iPad Pro mit einem OLED-Panel bestückt, während das 11-Zoll-Gerät nur ein LC-Display auffährt. Sonst gibt es bei beiden den starken Apple-M1-Chip, eine Dual-Kamera mit 12-MP-Weitwinkel‑ und 10-MP Ultraweitwinkelsensor sowie eine 12-MP-Frontkamera zu bestaunen. Der USB-C-Anschluss unterstützt sogar Apples Thunderbolt 4.

Das iPad Pro – egal in welcher Version – lohnt sich in erster Linie für alle, die damit arbeiten wollen. Videobearbeitung oder Designarbeiten sind dank M1-Chips und dem gigantischen Display absolut kein Problem und mit dem Apple Pencil oft schneller erledigt als am Mac.

Welches iPad kaufen – Die Übersicht

Wisst ihr nun, welches iPad ihr kaufen sollt? Falls nicht, fassen wir hier noch einmal alles in Kürze zusammen: Das Standard-iPad und das iPad mini lohnen sich für alle, die ihr Tablet in erster Linie zum Spielen und Filme gucken benutzen. Die Geräte unterscheiden sich hauptsächlich in der Größe, sodass ihr selbst entscheiden müsst, was euch angenehmer in der Hand liegt.

Das iPad Air und das iPad Pro sind vielmehr Arbeitsgeräte. Sie bringen viel Leistung mit und bieten zudem enorm viel Platz mit ihren großen Displays. Insbesondere Grafiker kommen hier dank der Apple-Pencil-Konnektivität voll auf ihre Kosten. Aber auch für andere leistungsintensive Arbeiten, eignen sich die Pro-Versionen hervorragend.