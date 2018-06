Kinesio Tapes für Hobbysportler: So klebt ihr euch bei Verletzungen fit

Ist das Körperkunst oder kann das was? Kaum ein sportlicher Wettkampf ohne bunte Kinesio Tapes: Was dahinter steckt und wie ihr sie richtig klebt.

Ist das Körperkunst oder kann das was? Kaum ein sportlicher Wettkampf scheint noch ohne die bunten Kinesio Tapes auszukommen. Was dahinter steckt, und wie sich auch Hobbysportler selbst mit den elastischen Klebebändern erfolgreich behandeln können, erfahrt ihr hier.

Im Profisport sieht es manchmal so aus, als würden Fußballer, Volleyballer oder Leichtathleten nur noch von pinken, blauen oder schwarzen Klebestreifen zusammengehalten. Inzwischen setzen aber auch immer mehr Freizeitsportler auf die therapeutischen Klebebänder: Aus gutem Grund oder sind Kinesio Tapes auch nur ein Sportlerkult, auf den manche schwören und andere nicht – ähnlich wie Kompressionsstrümpfe oder gar Höhentrainingsmasken?

Kinesio Tapes: Kein Hexenwerk, aber effektiv

Schon vor rund 30 Jahren entwickelte der japanische Chiropraktiker Kenzo Kase das spezielle Pflasterband aus feiner Baumwolle mit einem dünnen Acrylkleber-Film, damals allerdings noch in Hautfarbe. Heute gibt es die Tapes in rosa, blau, schwarz und weiteren Farben. Der Farbton ist dabei aber weniger entscheidend und eher eine Frage des persönlichen Geschmacks. Das Kinesio Tape an sich ist alles andere als ein Hexenwerk und auch nicht mit Salbe oder anderen medizinischen Substanzen getränkt, sondern dünn, elastisch und atmungsaktiv wie eine zweite Haut. Dadurch, dass es sich auf den Muskeln ausdehnt und zusammenzieht, wird der Anwender in seiner Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt, was natürlich wichtig ist beim Sport. Der Tape-Name ist nicht umsonst angelehnt an das griechische Wort für Bewegung: "kinesis".

Korrekt angebracht, regt das Kinesio Tape die Durchblutung und den Stoffwechsel an, ohne dass der Anwender dabei in eine starre Schonhaltung verfällt. Schwellungen sowie Entzündungen werden im Idealfall nach wenigen Tagen abgebaut und Schmerzen gelindert. Das kann man sich folgendermaßen vorstellen: Bei einer Prellung etwa entzündet sich das Gewebe und wird dick. Durch das Tape wird es massiert, so dass Lymph-Flüssigkeit und Blut besser rausfließen können und der Druck nachlässt. Grundsätzlich kann man die elastischen Klebebänder bei diversen schmerzhaften Erkrankungen des Muskel, Sehnen- und Skelettapparates anwenden: ob bei Verspannungen in Rücken und Schultern, bei Tennisarmen, Sehnenscheidenentzündungen, Prellungen oder überlasteten Gelenken.

Tapes als Trigger gegen Verspannungen

Darüber hinaus korrigiert der Anwender zunächst bewusst und dann unterbewusst seine Körperhaltung: Am Anfang ist man sich dem elastischen Klebestreifen auf der Haut als Trigger noch gewahr und zieht daher beispielsweise die Schultern bei Nackenverspannungen bewusst nach hinten unten. Irgendwann reagieren die Muskeln aber auch automatisch auf den äußeren Reiz des Tapes. Zwar ist die Wirkungsweise des Kinesio Tapes bislang immer noch nicht wissenschaftlich belegt, aber viele praktische Erfahrungen geben Anlass, diese äußerliche Therapieform einfach selbst mal auszuprobieren.

Verspannt? Auch hier können Kinesio Tapes helfen. (© 2018 Shutterstock / Dmytro Zinkevych)

Selbst Laien können beim Tapen nicht viel falsch machen

Selbst Laien können mit dem Kinesio Tape nicht viel falsch machen: Im Zweifel klebt das Band nicht richtig und bewirkt dadurch einfach rein gar nichts. Eventuell kann es mit einer erfolgreichen Haltungskorrektur zu einem leichten Muskelkater kommen: Denn ähnlich wie beim plötzlichen gerade Sitzen muss sich der Körper erstmal an diese richtige, aber für ihn ungewohnte, Haltung gewöhnen. Logisch, sobald es zu unangenehm wird, sollte man das Tape lösen. Das kann mitunter auch mal leicht ziepen – so, wie beim Pflaster abziehen. Oft geht das Tape nach einigen Sport- oder Dusch-Sessions nach spätestens einer Woche auch von ganz alleine ab. Grundsätzlich kann das Tape Tag und Nacht getragen werden. Wird es nass, muss es nicht zwingend gewechselt werden, stattdessen könnt ihr es vorsichtig mit dem Handtuch abtupfen und trocknen lassen. Im Folgenden stellen wir euch die gelungensten digitalen Tutorials für das Kinesio-Taping in Eigenregie vor.

3 gratis App-Anleitungen und Video-Tutorials rund ums Tapen

Die Gratis-Anwendung des hippen Taping-Marktführers "RockTape"

Der englischsprachige "Kinesiology Taping Guide" ist kostenlos für iOS verfügbar und bringt euch die Taping-Technik auf verständliche Weise näher. Entwickelt wurde die App vom englischen Sportartikel- und Tapeanbieter "Firstaid4sport" und dem Marktführer im Bereich kinesiologisches Taping "RockTape". Die App richtet sich an Sportler mit jeglichen Wehwehchen. Wer kein iPhone hat, kann sich auch die Tutorials auf der RockTape-Website ansehen. Durch die richtige Behandlung mit dem Kinesio Tape sollen Athleten bald wieder schneller, härter und erfolgreicher trainieren können. Die rund dreißig Video-Anleitungen vom RockTape-Team höchstpersönlich sind auch offline verfügbar. Darüber hinaus können sich Anwender in der App zu ihren Sportverletzungen belesen.

"Kinesio Tape" für iOS und Android: von Produktinfos übers Zuschneiden und Handling bis zur Taping-Ausbildung

Alles, was ihr über die bunten Klebebänder wissen müsst, von der Kaufberatung über das Zuschneiden bis hin zum Kleben und Abziehen der Kinesio Tapes, erfahrt ihr über die App "Kinoesio Tape", kostenlos für Android-Smartphones und iPhones. Sie beinhaltet außerdem über zwanzig Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die das korrekte Tapen gut veranschaulichen. Wer sich richtig ausbilden lassen möchte findet über die App auch passende Taping-Seminare.

"Learning Taping": Medizinisch, ausführlich und auf Deutsch das Tapen lernen

Etwas Medizinischer mutet die kostenlose Android-App "Learn Taping" an. Die Anwendung der "Perfect Therapy Academy" aus Deutschland richtet sich an Physiotherapeuten, Chiropraktiker, Masseure und Ärzte – aber auch Interessierte aus dem nicht medizinischen Bereich können hier hilfreiche Tipps mitnehmen. Zudem beinhaltet die App Screening- und Muskeltests, über die Anwender ihre Schwachstellen ausmachen können. In vier Schritten führt die App durch die Behandlung mit dem Kinesio Tape, während knapp 60 detaillierte Videos als kostenpflichtige In-App-Käufe das Procedere veranschaulichen.

Alternativ findet ihr auch auf YouTube diverse Anleitungen je nach Beschwerden. Das Stöbern lohnt sich. Hier kommt ein gelungenes Beispiel:

Für wen Kinesio-Tapen in Frage kommt und wann der Gang zum Fachmann ratsam ist

Falls ihr euch am Ende fragt, ob die Investition in die nicht ganz günstigen Kinesio Tapes sich für euch lohnt: Eine Fünf-Meter-Rolle Kinesio Tape kostet etwa zehn Euro, manchmal bekommt man sie aber auch schon günstiger. Achtet beim Kauf aber weniger auf den Preis, sondern lieber darauf, dass die verarbeitete Baumwolle und der Kleber frei von hautreizenden Schadstoffen sind. Größere Verletzungen benötigen oft auch oft mehrere Tapes und Behandlungen. Hier stellt sich dann natürlich die Frage, ob man sie nicht lieber von einem Fachmann kleben lässt, eh es am Ende eventuell im wahrsten Sinne schief geht und dann gar nicht wirkt. Beim Kleben gibt es je nach Beschwerden auch ganz unterschiedliche komplexe Techniken: Muskeln dabei an- oder entspannen, mehrere Tapes parallel kleben oder als Fächer beziehungsweise in Y-Form. Außerdem muss man wissen, welche Muskeln, Bänder, Bindegewebe in welche Richtung behandelt werden müssen oder welche Lymph-Techniken in Frage kommen.

Fachmännischen Rat bekommt ihr bei vielen Physiotherapeuten, Masseuren, Heilpraktikern sowie Ärzten mit einer entsprechenden Zusatz-Ausbildung. Gesetzliche Kassen zahlen die Behandlung mit Kinesio Tapes bisweilen in der Regel nicht. Für wen der Gang zum Kinesio-Experten zu teuer ist, der kann es in Eigenregie mit den hier vorgestellten Tutorials ausprobieren. Tipp: Holt euch am besten ein, zwei helfende Hände dazu, wenn es ans Kleben geht. Bei komplexen oder anhaltenden Verletzungen führt natürlich kein Weg am Arzt vorbei.

Übrigens eignen sich die Kinesio Tapes auch prima zur Prävention gegen Sportverletzungen und Muskelkrämpfen, etwa beim Marathon oder Triathlon. In diesem Sinne: Kommt heile an euer Ziel! Und wenn ihr noch mehr zum Thema Regeneration und Schmerzlinderung lesen wollt, schaut euch unseren Faszien-Ratgeber an oder erfahrt, welche Yoga-Arten es gibt.