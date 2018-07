Let's play! CURVED verlost die Nintendo Switch

Jetzt mitmachen und gewinnen: CURVED verlost die gegenwärtig beliebteste mobile Gaming-Konsole – klar, hier geht's geht um die Nintendo Switch. Um teilzunehmen, müsst ihr euch einfach im Formular anmelden.

Kleiner Tipp: Wenn die Anmeldung nach der ersten Eingabe nicht funktioniert, probiert einfach, die Seite neu zu laden. Auch bei einigen Adblockern kann es zu Problemen kommen – im Zweifelsfall solltet ihr euren Adblocker für die Anmeldung also abschalten.

Nach der Anmeldung erhaltet ihr eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Jetzt müsst ihr eure Anmeldung nur noch mit einem Klick bestätigen. Die offizielle Auslosung der Gewinner findet am 20. August 2018 statt – also einen Tag vor dem Start der Spielemesse Gamescom 2018 in Köln. Hier gibt's alle wichtigen Infos zum Gewinnspiel:

Passendes Produkt Nintendo Switch

Die wichtigsten Infos zum Nintendo-Switch-Gewinnspiel

Alle Leser, die sich für das CURVED-Gewinnspiel anmelden, haben die Chance, eine Nintendo Switch zu gewinnen. Und so läuft das Ganze ab:

Registriert euch bis zum 20. August 2018 um 10 Uhr Ihr braucht nur euren Namen, Vornamen und eure E-Mail-Adresse anzugeben Ab dem 20. August 2018 werden die Gewinner gezogen und schnellstmöglich benachrichtigt Kurz darauf verschicken wir die Nintendo Switch an den Gewinner

Die genauen Teilnahmebedingungen zum CURVED-Gewinnspiel findet ihr hier. Außerdem erfahrt ihr hier auf CURVED, was euch für die Nintendo Switch (und andere Gaming-Plattformen) in diesem Jahr noch so erwartet.