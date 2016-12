MacBook Pro (2016): Startup-Ton wieder aktivieren – so geht's

Mit dem neuen MacBook Pro (2016) hat sich Apple nicht nur von den Standard-USB-Anschlüssen verabschiedet: Auch der Startup-Ton, der den Bootvorgang von Macs seit knapp 17 Jahren akustisch untermalt, ist der Schere zum Opfer gefallen. Während Ihr die alten USB-Ports lediglich über Adapter wieder zurückholen könnt, lässt sich der Boot-Sound über macOS selbst wieder aktivieren. Wir erklären Euch, wie es geht.

Terminal starten

Leider gibt es unter macOS keine Option in den Einstellungen, mit der Ihr den Startup-Ton wieder auf Euer MacBook Pro (2016) zurückholen könnt. Der Sound versteckt sich allerdings im System selbst. Über ein Konsolen-Kommando lässt sich der altbekannte Klang aktivieren, mit dem als Verbeugung vor Apple sogar der kleine Roboter "Wall-E" im gleichnamigen Disney-Film startet. Dafür müsst Ihr das Terminal von macOS starten. Am schnellsten könnt Ihr dies tun, wenn Ihr "Terminal" in der Spotlight-Suche Eures MacBook Pro (2016) eingebt.

Startup-Ton wieder aktivieren

Kopiert in die Terminal-App folgende Kommandozeile ohne Anführungszeichen und bestätigt mit der "Enter"-Taste: "sudo nvram BootAudio=%01". Anschließend fragt Euch das MacBook Pro (2016) nach dem Administratorkennwort, um den Vorgang abzuschließen. Nun ertönt der bekannte Startup-Ton wieder, sobald Ihr das Gerät einschaltet oder einen Neustart durchführt.

Boot-Ton wieder deaktivieren

Um den Boot-Sound wieder auszuschalten, öffnet Ihr das Terminal-Programm erneut und gebt ohne Anführungszeichen "sudo nvram BootAudio=%00" ein. Nachdem Ihr "Enter" gedrückt habt, müsst Ihr auch hier Euer Administratorkennwort abschließend eingeben. Vielleicht integriert Apple mit einem zukünftigen Update für macOs aber auch eine entsprechende Option in den Systemeinstellungen, mit denen Ihr den Startup-Ton auf einen einfacheren Weg aktivieren beziehungsweise deaktivieren könnt.

Zusammenfassung: