macOS: Library-Ordner wieder sichtbar machen – so geht's

Mit der Aktualisierung auf macOS Sierra hat sich nicht nur der Name des vorher als OS X bezeichneten Betriebssystems von Apple geändert: Neben den zahlreichen neuen Features ist es ohne komplizierten Workaround möglich, den Library-Ordner sichtbar zu machen. Seit OS X Lion hat Apple diesen Ordner im Finder ausgeblendet.

Library-Ordner sichtbar machen

Um wieder Zugriff auf die im Library-Ordner enthaltenen Daten zu erlangen, hat Apple eine Option im Finder integriert, die lediglich aktiviert werden muss. Zunächst öffnet Ihr den Finder und klickt in der linken Ansicht Euren Benutzer-Ordner an, in dem sich Eure Dokumente und Bilder befinden. Ihr erkennt diesen am kleinen Haus-Icon. Danach wählt Ihr im oberen Teil des Displays den Reiter "Darstellung" aus. Im nun offenen Drop-Down-Menü sucht Ihr den Eintrag "Darstellungsoptionen einblenden" und klickt ihn an. Recht weit unten im neu geöffneten Fenster setzt Ihr den entsprechenden Haken bei "Ordner Library anzeigen" und übernehmt Eure Änderungen. Nun ist dieser im Finder unter macOS wieder sichtbar.

Daten im Library-Ordner

Im Library-Ordner werden unter macOS die Daten installierter Programme gespeichert. Darunter fallen etwa Cache-Dateien, die mit der Zeit immer mehr Speicherplatz einnehmen können. Hinterlegt sind hier aber auch Programm-Einstellungen. Sollte eine Software auf Eurem Apple-Gerät etwa den Dienst quittieren, könnte die Löschung der persönlichen Einstellungen Abhilfe schaffen. Somit umgeht Ihr eine komplette Neuinstallation großer Programme wie Final Cut X, Motion oder Soundtrack Pro.

