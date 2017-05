"Mario Kart 8 Deluxe": So legt Ihr einen Blitzstart hin

Der beliebteste Klempner der Spielewelt ist zurück und mit seinem Fun-Kart nicht zu bremsen: "Mario Kart 8 Deluxe" für die Nintendo Switch ist der erfolgreiche Ableger der kultigen Rennserie. Der von den Vorgängern bekannte Boost-Start funktioniert auch in diesem Teil der Reihe – wir erklären Euch, wie Ihr vom Start weg allen davon rast.

Der richtige Moment entscheidet

Seit jeher verfolgen Fun-Racer in den Mario-Kart-Games ein Ziel: Sie wollen mit einem Turbo ins Rennen gehen und an der Konkurrenz vorbeijagen. Wie bereits in den Vorgängern ist auch auf der Nintendo Switch eines für einen perfekten Start wichtig: Timing! Wer zu früh das Gaspedal durchdrückt, wird auf den ersten Metern zur Schnecke und nach hinten durchgereicht. Verpasst Ihr den richtigen Moment, erwischt Ihr immerhin einen normalen Start, enteilt aber nicht Euren Gegnern.

Das Startsignal gibt der Charakter Lakitu mit einer Ampel, die erst auf Rot und dann auf Grün springt. Lasst Euch davon nicht ablenken. Für Euch ist der Timer relevant, der in der Bildmitte von drei herunterzählt. Wichtig: Drückt nicht von Anfang an auf den A-Knopf, sondern gebt erst Gas, wenn die "2" erschienen ist und zu verschwinden beginnt.

Driften: Mit Boost aus der Kurve

In "Mario Kart 8 Deluxe" knackt Ihr mit einem weiteren Boost jede Bestzeit: Driftet in die Kurven, indem Ihr den R-Knopf drückt und diesen haltet. Ihr könnt das Fahrzeug weiter steuern, wenngleich das Handling etwas schwieriger ist. Je länger Ihr driftet, desto länger dauert der Boost an, wenn Ihr aus der Kurve heraus beschleunigt. Nintendo unterscheidet zwischen drei Kategorien: Mini Turbo, Super Mini Turbo und neuerdings auch Ultra Mini Turbo. Welchen Turbo Ihr geschafft habt, erkennt Ihr an den blauen, orangefarbenen oder pinken Funken am Auto. Das Feature hält je nach erreichtem Drift-Level 0,621, 1,674 oder 2,633 Sekunden.

Zusammenfassung: