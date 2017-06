Mit diesen Apps erhaltet Ihr unter Android automatisch neue Wallpaper

Auf allen Android-Smartphones ist das Ändern des Hintergundbildes eine gute Möglichkeit, um das Gerät zu personalisieren. Wer möchte, dass sich die sogenannten Wallpaper automatisch ändern, kann dafür auf zahlreiche kostenlose Apps zurückgreifen. Manche Anwendungen wechseln die Bilder beispielsweise aufgrund bestimmter Parameter.

Wallpaper Changer: der Klassiker

In der Gratis-App "Wallpaper Changer" könnt Ihr einstellen, dass Hintergründe beispielsweise nach einer benutzerdefinierten Zeit oder beim Entsperren des Smartphones wechseln. In den Einstellungen könnt Ihr auch entscheiden, wie das Android-Gerät mit Bildern verfahren soll, die zu klein oder groß für das Display sind.

Zudem bietet die App die Funktion, die Hintergründe über Widgets auf dem Homescreen zu steuern. Damit sorgt "Wallpaper Changer" für ausreichend Abwechslung auf Euren Bildschirmen. Einziger Nachteil: Mit der kostenlosen Version lässt sich nur ein Ordner für die Wallpaper kreieren. Wer mehrereOrdner benötigt, sollte auf die Pro-Version upgraden.

IFTTT: Mit Triggern Wallpaper wechseln

Eine Möglichkeit, zwischen Hintergründen hin und her zu wechseln, ist der Automatisierungsdienst "IFTTT". Dieser verbindet Apps und bestimmte Aktionen durch sogenannte Trigger: Löst Ihr einen der Trigger (zum Beispiel "Foto aufnehmen") aus, startet IFTTT eine von Euch ausgewählte Aktion ( beispielsweise "Foto automatisch als E-Mail verschicken").

Die kostenlose App IFTTT bietet dabei gleich mehrere Möglichkeiten, wann ein Wallpaper ausgewechselt werden soll: Wenn Ihr bei Instagram ein Foto hochladet, in der Dropbox eine Datei speichert oder ein neues Bild in Eurem RSS-Feed erscheint – die Möglichkeiten sind hier schier endlos.

Arrow Launcher: Mit Microsoft Energie sparen

Eine besonders energiesparende App ist Microsofts "Arrow Launcher": Damit könnt Ihr in den Genuss täglich wechselnder Bing-Wallpaper kommen. Zudem könnt Ihr einstellen, wann genau sich der Hintergrund ändern soll – zum Beispiel, wenn Ihr an einem bestimmten Ort seid. Unter "Wallpaper" könnt Ihr alle möglichen Einstellungen vornehmen. Zudem lernt der Arrow Launcher die Nutzer-Gewohnheiten kennen und besticht durch zahlreiche Zusatzfunktionen: Mit der App könnt Ihr unter anderem auch Erinnerungen managen und die neuestens Fotos mit Euren Freunden in den sozialen Netzwerken teilen.

Hintergründe: Atemberaubende Bilder von Google

Auch mit der Google-App "Hintergründe" lässt sich das Smartphone den eigenen Wünschen nach personalisieren: Mit der App könnt Ihr zwischen eigenen Lieblingsfotos oder Bildern aus den atemberaubenden Sammlungen von Google Earth und Google+ wählen. Die Auswahl innerhalb der Kategorien wächst täglich, sodass für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte. Wer Android Nougat als Betriebssystem nutzt, kann zudem ein Hintergrundbild für den Sperr- und ein anderes für den Startbildschirm wählen.

