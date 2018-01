Mit diesen Tricks halten Apples AirPods deutlich besser im Ohr

Die AirPods von Apple passen nicht jedem Ohr. Mit zwei kleinen Tricks könnt ihr den Halt der Kopfhörer aber drastisch verbessern.

Anders als viele andere komplett kabellose Kopfhörer lassen sich die AirPods nicht an verschiedene Ohrgrößen anpassen. Apple liefert seine In-Ear-Kopfhörer in Einheitsgröße aus und verspricht, dass sie den meisten Menschen passen. Solltet ihr zu den Ausnahmen zählen, haben wir zwei Tipps, mit denen sie sich an größere Ohren anpassen lassen und trotzdem noch in ihre Ladehülle passen.

Klebepunkte oder Schaumstoff-Überzug

Für den ersten Trick braucht ihr einen Locher und wasserfestes Pflaster von der Rolle. Das hält nicht nur Schweiß und Regen stand, sondern ist auf der Außenseite aufgeraut und sorgt so für mehr Halt. Das Pflaster ist zudem dünner und hautverträglicher als rutschfestes Klebeband. Mit dem Locher stanzt ihr Klebepunkte aus dem Pflaster. Jetzt beginnt die Experimentierphase: Findet die Stellen auf dem AirPod, an denen die Klebepunkte für besten Halt sorgen. Ein Nutzer im Forum von Macrumors erzielte bereits mit vier Punkten eine besseren Halt. Er hat sie an der Ober- und Unterkante der Ohrstöpsel auf Höhe des Sensors – der schwarze Punkt auf der Innenseite – geklebt.

Der zweite Trick ist etwas "invasiver": Ihr benötigt dafür kleine Schaumstoff-Überzieher für Kopfhörer, einen dünnen Filzstift, eine Nadel oder Kanüle sowie ein Feuerzeug. Zieht die Schaumstoff-Überzieher auf die AirPods und markiert die Stellen, an denen sich die zwei Sensoren befinden, mit dem Filzstift. Nehmt die Überzieher wieder ab, erhitzt die Nadel mit dem Feuerzeug und brennt kleine Löcher an die markierten Stellen. Ansonsten wären die Sensoren blockiert und die AirPods würden nicht richtig funktionieren. Zieht nun den Schaumstoff wieder über die Ohrstücke. Jetzt sollten sie besser halten und, genau wie in der Variante mit dem Klebepunkten, immer noch zum Aufladen in die Hülle passen.