Warum sich das neue Motorola Razr als dellige Angelegenheit entpuppen könnte, und was Experten zum Thema Sicherheit bei iPhones versus Android-Smartphones sagen, erfahrt ihr in unseren Highlights der Woche.

Unsere Highlights der vorherigen Woche findet ihr hier.

Stellt euch folgendes Szenario vor: Ihr spart lange, um euch das heiß ersehnte Handy für 1.500 US-Dollar kaufen zu können. Endlich habt ihr das nötige Kleingeld zusammen und das Smartphone in eurer Tasche. Eines Tages klappt ihr das gute Teil nichtsahnend auf, um eure Nachrichten zu lesen und stellt mit Entsetzen fest, dass eine ominöse Blasenkrankheit über das Display eures Lieblings hereingebrochen ist.

Natürlich geht ihr davon aus, dass dieser Schaden ein Garantiefall ist und selbstverständlich vom Hersteller behoben wird, doch dieser antwortet auf euer Hilfegesuch mit: "Nein, warum? Blasen im Display sind bei Falt-Screens doch normal!"

Undenkbar? Offenbar nicht. Dazu mehr in unseren Top-News.

Unsere Empfehlung Huawei P30 lite New Edition

Unsere News-Highlights: CURVED-Artikel mit den meisten Leserbewertungen

WhatsApp Dark Mode: Und plötzlich wurde es finster … Nein, nicht in unserer Redaktion, sondern bei WhatsApp, das jetzt auch einen Dark Mode in petto hat. Wie ihr den Dunkelmodus im Messenger aktiviert, erfahrt ihr hier.

Android-Handys sicherer als iPhones: Das geht einem Android-Fan wie mir doch runter wie Öl – laut Experten sind Smartphones mit dem Android-Betriebssystem sicherer als iPhones, auf denen bekanntermaßen iOS werkelt. Ha, ich wusste es doch!

Huawei P40 Pro Video und Preise: Bilder sagen oft mehr als tausend Worte, und so spricht auch ein Vorschau-Video Bände, das der Designer Waqar Khan aus bislang veröffentlichen Bildern vom P40 Pro erstellt hat. Das macht Lust auf mehr!

Auf den Geschmack gekommen? Dann könnt ihr euch hier schon mal anschauen, was ihr für die Smartphones der Huawei P40-Serie vermutlich berappen müsst.

Samsung Galaxy Note 20 Design-Leak: Einen ersten Blick auf den Nachfolger des Note 10 könnte uns ein Leak von Ice universe gewähren.

Display-Beulen beim Motorola Razr: Solltet ihr euch das im Februar auf den Markt kommende neue Razr kaufen wollen (Kostenpunkt: 1.499 US-Dollar), werdet ihr früher oder später womöglich mit Beulen und Blasen auf dem Display rechnen müssen. Nein, das ist kein verfrühter Aprilscherz und laut Motorola bei einem faltbaren Screen absolut normal. Nun, ehrlich sind sie jedenfalls, oder wollen sie sich mit ihrer Offenheit nur gegen Garantieforderungen absichern?

Mein Lieblings-Vergleich der Woche: Samsung und Huawei – lite, liter, am litesten

Nein, in meinem Lieblings-Vergleich der Woche geht es nicht um eine neue Frühlingsdiät, sondern vielmehr um das Huawei P10 Lite New Edition, Samsung S10 Lite und Note 10 Lite. die unser Redakteur Joerg Geiger einander gegenübergestellt hat.

Verhält es sich bei den Lite-Smartphones wie bei den Light-Produkten in der Lebensmittel-Branche, die sich bei genauerer Betrachtung häufig als Mogelpackung entpuppen, oder beutetet "Lite" bei unseren Vergleichs-Modellen tatsächlich, dass man es mit einer abgespeckten Version eines High-End-Handys zu tun hat, das weniger Geld kostet?

Hier erfahrt ihr, was euch die drei Androiden im Einzelnen bieten und welches am besten für euch geeignet ist.

Ist das Huawei P10 lite New Edition mit seinem 6.15 Zoll Display und der 42 / 8 / 2 MP Triple-Kamera mit Weitwinkel- und Teleobjektiv und euer persönlicher Favorit, solltet ihr euch gleich mal die 256 GB-Variante im CURVED-Shop anschauen. Ein HUAWEI Band 4 Pro gibt es derzeit (Stand 31.01.2020) gratis dazu. Der Fitnesstracker hat übrigens ein integriertes GPS-Modul.

Ihr wollt in puncto Smartphones und Gadgets immer auf dem neuesten Stand der Dinge sein? Dann schaut auch in der nächsten Woche wieder bei CURVED herein – wir freuen uns schon auf euch!

Habt ihr Fragen oder Wünsche? Dann schreibt uns bei Facebook oder per Mail an Redaktion@Curved.de.