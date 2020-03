Es gibt wieder neuen Stoff für Netflix-Abonnenten: Im April kommen einige Highlights ins Programm. Besonders die neue Staffel von Haus des Geldes können die meisten sicher kaum erwarten. Die Liste der Neuerscheinungen, die es nur auf Netflix gibt, findet ihr am Ende des Artikels.

Auf Haus des Geldes Staffel 4 müsst ihr nicht mehr lange warten: Bereits am 3. April wird das neue Futter für Fans der Serie bei Netflix zur Verfügung stehen. Perfekte Unterhaltung für den kommenden Freitagabend, findet ihr nicht auch?

Doch schon am 1. April gibt es schmackhafte Unterhaltung: Staffel 4 von Nailed It! hat sicher wieder einige Back-Kunstwerke zu bieten. Wer lieber Rasensport als Teigmasse mag, kommt mit der zweiten Staffel der Fußball-Doku Sunderland 'Til I Die auf seine Kosten.

Familienfreundliche Unterhaltung bei Netflix im April

Am 14. April kommt ein Familienfilm im Wrestling-Universum der WWE: Mein WWE Main Event dreht sich um einen Elfjährigen, dem eine alte Wrestling-Maske übermenschliche Kräfte verleiht. Natürlich steigt der in den Ring und tritt gegen bekannte WWE-Stars wie Kofi Kingston, The Miz, Sheamus oder Samson an.

Familienfreundliche Unterhaltung gibt es auch mit dem Animationsfilm Familie Willoughby, der ab dem 22. April verfügbar sein wird. Verantwortlich für Regie und Drehbuch ist Kris Pearn, bekannt für den Hit Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2. Die Geschichte basiert auf einem Kinderbuch und erzählt von den Willoughby-Kindern, die ihre wenig fürsorglichen Eltern in den Urlaub schicken – und sich auf die Suche nach der wahren Bedeutung der Familie begeben.

Zweite Staffel von After Life verspricht bissiges Vergnügen

Mit After Life kommt am 24. April die zweite Staffel der köstlich-bissigen schwarzhumoristischen Serie. Nachdem Tony seinem Rachefeldzug gegen die Menschheit abgeschworen hatte, den er aufnahm, nachdem seine Frau gestorben ist, versucht er nun, ein besserer Mensch zu werden. Doch auch dabei gibt es einige Komplikationen.

Neben den Tipps unserer Redaktion kommen aber noch einige weitere Leckerbissen, die zum pausenlosen Streamen einladen. Für Unterhaltung ist also bestens gesorgt!

Neue Netflix-Serien und Filme im April in der Übersicht

Folgende Filme und Serien gibt es nur auf Netflix – es kommen also noch weitere Filme und Serien ins Programm. Zum Beispiel kommt am 1. April auch der Ghibli-Animationsfilm Das Wandelnde Schloss. Was in der Liste außerdem fehlt, ist die neue Netflix-Serie Ghost In The Shell – dafür scheint es einfach noch kein konkretes Datum zu geben.

April

Nailed It, Staffel 4

Sunderland 'Til I Die, Staffel 2

April

Haus des Geldes, Staffel 4

Coffee & Kareem

April

Love Wedding Repeat

Tigertail

Brew Brothers, Staffel 1

Mein WWE Main Event

April

Chris D'Elia: No Pain

April

Innocence Project – Gerechtigkeit für Justitia

April

Mauricio Meirelles: Das führt zu Chaos

Fauda, Staffel 3

April

Betonrausch

Sergio

Erde und Blut

Finger weg!, Staffel 1

April

Grasgerichte, Staffel 1

Enthüllungen zu Mitternacht, Staffel 1

April

Familie Willoughby

April

Tyler Rake: Extraction

After Life, Staffel 2

April