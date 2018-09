Netflix: Die besten Tipps und Tricks zum Video-Streaming

Um Filme und Serien auf Netflix ohne Ärger zu streamen, sollte einige Tipps beachten. Wir haben die wichtigsten zusammengestellt.

Netflix, einer der weltweit größten Video-Streamingdienste, hat sich nicht zuletzt mit einer Vielzahl eigener preisgekrönter Serien viele Fans gemacht hat, beispielsweise mit den mittlerweile zu Klassikern gewordenen “House of Cards” und “Orange Is The New Black” oder auch mit neuen Produktionen wie "Disenchantment" und regelmäßig kommen weitere dazu.

Wie viele andere Dienste bietet auch Netflix interessierten Nutzern einen kostenlosen Probemonat an, in dem man alle Funktionen des Angebots testen kann. Wer möchte, kann in der kostenlosen Testphase ohne Probleme ein Premium-Account mit allen Vorteilen nutzen (beispielsweise die Nutzung auf bis zu vier Geräten) und mit Beginn des Abos auf die einfache Basis-Variante downgraden.

Passendes Produkt o2 Free Unlimited

So kommt Ihr an die besten Filme und Serien

Das Angebot von Netflix ist riesig und damit auch schnell unüberschaubar. Natürlich kann man in den verschiedenen Rubriken und Genres stöbern, aber nicht alle Kategorien macht der Streamingdienst seinen Nutzern zugänglich. Mit einigen Tricks gelingt Euch das allerdings trotzdem. Wie das funktioniert, zeigen wir Euch in einem gesonderten Beitrag:

Offline schauen: So klappt's ohne Probleme

Egal ob Filme, Serien oder Dokumentationen viele Inhalte lassen sich auch herunterladen, damit man sie später offline anschauen kann, damit Ihr auf Flügen, Zugfahrten oder im Urlaub Eure Lieblingsserien dabei habt. Allerdings gibt es dabei einige Einschränkungen:. Der Download funktioniert beispielsweise nur auf mobilen Geräten und weder auf dem Mac noch auf dem PC. Und auch zwischen Android und Apple-Geräten gibt es Unterschiede. Die wichtigsten Tipps für den Netflix-Download haben wir Euch extra in einem Artikel zusammengestellt.

Fallstricke nach dem Download - und wie Ihr sie umgeht

Trotz Download sind die heruntergeladenen Filme oder Serien allerdings nicht jederzeit verfügbar. Schuld sind die für den User undurchschaubaren Lizenzdeals zwischen Netflix und den Filmroduzenten Wir zeigen Euch, welche Fallstricke hier lauern und was Ihr beachten müsst, um auch Euch offline ganz easy Filme und Serien zu gönnen.

Also, checkt unsere Tipps und Euren ausgedehnten Videoabenden an verregneten Sommertagen oder kalten Herbstabenden steht nicht mehr im Wege!