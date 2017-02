Netflix-Tipps: So seht Ihr die beliebtesten oder zufällige Filme und Serien

Netflix bietet nicht nur ein großes Angebot an Filmen und Serien, sondern auch viele Möglichkeiten, diese in der Datenbank zu suchen. Drittanbieter liefern mittlerweile ebenfalls interessante Methoden, mit denen Ihr auf die Suche nach Inhalten gehen könnt, die Ihr noch nicht gesehen habt. Wir geben Euch Tipps zum Filtern des Streaming-Angebotes.

Beliebte Inhalte entdecken

Netflix bietet in der App selbst einen Filter, der Euch eine kleine Auswahl gerade beliebter Filme und Serien anzeigt. Eine deutlich längere Liste besitzen allerdings auch Drittanbieter wie "WerStreamt.Es?". Auf der Webseite könnt Ihr das Angebot des Streaming-Anbieters nach beliebten Inhalten filtern und übersichtlich nach neuen Filmen oder Serien stöbern, die Euch vielleicht interessieren könnten. Dieses Filter-Verfahren lässt sich übrigens auch mit anderen Video-Streaming-Diensten auf der Seite durchführen.

Wenn Ihr beispielsweise Abonnements auch bei anderen Streaming-Anbietern als Netflix besitzt, könnt Ihr über die Suche der Seite unkompliziert nachsehen, ob ein bestimmter Film oder eine bestimmte Serie bei einem der Anbieter verfügbar ist. Durch das Filtern nach neuen Inhalten behaltet Ihr zudem stets den Überblick darüber, welche Neuheiten Einzug im VOD-Angebot gehalten haben.

Zufällige Inhalte entdecken

Solltet Ihr das Gefühl haben, fast alle interessanten Filme und Serien auf Netflix gesehen zu haben, ist die zweite Suchmethode vielleicht etwas für Euch. Die Seite AllFlicks bietet für das deutsche Netflix-Angebot eine Art Roulette-Funktion: Mit einem Klick auf "Go!" startet ein Suchlauf, der Euch einen zufälligen Film vom Streaming-Anbieter als Ergebnis präsentiert. Sollte das Zufalls-System ständig an Eurem Geschmack vorbei entscheiden, könnt Ihr auch Einschränkungen vornehmen.

Über die Suchmaske könnt Ihr vereinzelte Kriterien als Filter festlegen, wie etwa einen Zeitraum, in dem ein Inhalt erschienen ist. Um schlechte Streifen auszuschließen, erlaubt Euch die Webseite auch das Eingrenzen anhand von Netflix- oder IMDb-Bewertungen. Zudem lässt sich der Name eines Schauspielers oder Regisseurs eingeben – sowie ein Suchbegriff. Diese Angaben können das Ergebnis womöglich etwas auf Euren Geschmack eingrenzen, sofern Ihr das wollt. Praktisch: Neben den Bewertungen für den Film oder die Serie zeigt Euch die Seite auch einen Trailer an, anhand dessen Ihr Euch einen ersten Eindruck verschaffen könnt.

Zusammenfassung: