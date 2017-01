Nintendo Classic Mini: Diese Cheat-Codes funktionieren immer noch

Mit dem Nintendo Classic Mini kommen gleich 30 vorinstallierte Retro-Spiele daher. Darunter sind bekannte Titel wie Super Mario Bros. 3 und die ersten zwei Zelda-Games. Für den erneuten Release wurden diese Spiele offenbar nicht vom japanischen Entwickler überarbeitet: Heute wie damals können verschiedene Cheats und Exploits angewandt werden. Eine kleine Auswahl davon haben wir hier für Euch zusammengetragen.

Metroid ohne Rüstung spielen

Mittlerweile mag vielleicht bekannt sein, dass sich unter der Rüstung in Metroid kein Mann, sondern eine Frau befindet. Als der erste Ableger der Serie für das NES erschien, war dies allerdings noch eine große Überraschung. Um sich vom Geschlecht des Titelhelden auch ohne ein Durchspielen des Games zu überzeugen, kann Hauptcharakter Samus Aran durch die Eingabe eines Codes dazu gebracht werden, die schwere Rüstung beiseitezulegen. Der entsprechende Code hierfür lautet "JUSTIN BAILEY". Als Ausgleich für die fehlende Rüstung spendiert Euch das Spiel überigens 225 Raketen, mit denen Ihr Euren Feinden auf dem Nintendo Classic Mini schwer zusetzen könnt.

Geheime Welt in Zelda betreten

Auch für den ersten Teil der wohlbekannten "The Legend of Zelda"-Reihe gibt es einen Code, der Euch direkt in eine geheime Welt befördert. Dabei handelt es sich um eine alternative Spiele-Landschaft, die im Vergleich zur originalen mit stärkeren Gegnern und einer veränderten Platzierung von Schlüsseln und Items sowie neuen Geheimnissen auf Euch wartet. Diese lässt sich zwar auch nach dem Durchspielen des Titels betreten, doch ein einfacher Trick kann Euch auch direkt ins schwierigere Abenteuer befördern: Startet dafür ein neues Spiel und verpasst Eurem Spielecharakter auf dem Nintendo Classic Mini den Namen "ZELDA".

Bei Super Mario flöten gehen

"Super Mario Bros. 3" besitzt zwar keine klassischen Cheat-Codes, dafür aber jede Menge Geheimnisse, die dem bekannten Klempner das Leben erleichtern oder die Suche nach der Prinzessin deutlich verkürzen können. Dazu gehören auch auf dem Nintendo Classic Mini die mysteriösen Flöten, von denen es im Spiel mehrere gibt. Sobald Ihr diese auf der Weltkarte benutzt, könnt Ihr mehrere Welten überspringen. Solltet Ihr zwei dieser Musikinstrumente besitzen, gelingt Euch sogar der Sprung in die letzte Welt, sofern Ihr sie direkt hintereinander nutzt.

Die erste Flöte findet Ihr in Welt 1, Level 3. Kurz bevor Ihr hier durch das Ziel rennt, trefft Ihr auf einen weißen Block. Stellt Euch darauf und drückt so lange die Ducken-Taste, bis Mario hinunterfällt. Nun befindet sich der Klempner hinter der Fauna, lauft nun Richtung Ziel, um in den geheimen Raum mit der Flöte zu kommen. Die zweite Flöte findet sich ebenfalls in Welt 1, und zwar im kleinen Schloss. Ihr benötigt dafür das Waschbären-Outfit. Bevor Ihr die erste Tür im Level durchschreitet, müsst Ihr nach oben rechts über die Begrenzung fliegen. Lauft weiter nach rechts, um den geheimen Raum zu erreichen.

Die dritte Flöte versteckt sich in Welt 2. Ganz oben am äußeren rechten Rand dieser Welt ist ein Steinblock, den Ihr mit einem Hammer zertrümmern könnt. Dies gibt den Weg zu einem Bereich frei, an dessen Ende das begehrte Musikinstrument auf Euch wartet. Einen Hammer bekommt Ihr beispielsweise, wenn Ihr Euch mit den Hammer-Brüdern anlegt, die auf der Karte herumlaufen.

