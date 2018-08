"No Man's Sky": Alles über das Multiplayer-Feature

Seit dem "Next"-Update müsst ihr euch in "No Man's Sky" nicht mehr allein durchschlagen

Allein unterwegs im Weltall – viele Monate war das die Prämisse des Science-Fiction-Games "No Man's Sky". Doch das Multiplayer-Feature, das die Entwickler inzwischen mit dem großen Update namens "Next" nachgereicht haben, hat das Spielerlebnis deutlich beeinflusst. Was sich verändert hat und wie das Spiel mit Freunden funktioniert, erklären wir euch im Folgenden.

Der Multiplayer-Modus in "No Man's Sky"

Mit dem 9 GB großen Update "Next" hat "No Man's Sky" den lange erwarteten Multiplayer-Modus erhalten. Dieser konzentriert sich auf das kooperative Spiel: An der Seite von bis zu drei weiteren Mitspielern könnt ihr nun zusammen das All erforschen, Weltraum-Piraten bezwingen oder Ressourcen sammeln. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr das Spiel neu beginnt, oder mit einem alten Spielstand in das Multiplayer-Erlebnis starten wollt. Beides ist möglich.

Erfahrene Weltraum-Erkunder können außerdem mit Neulingen zusammenspielen. Zu beachten ist allerdings: Nur wenn ihr den gleichen Modus des Spiels ausgewählt habt ("Normal", "Überleben", "Dauerhafter Tod" oder "Kreativ"), könnt ihr zusammen zocken. Grund dafür ist, dass sich das Spielerlebnis je nach Modus gravierend ändert.

Was der Multiplayer-Modus verändert hat

Auch wer nicht aktiv nach einem Mehrspieler-Erlebnis sucht, kann in "No Man's Sky" jetzt Mitspielern begegnen – zumindest ist das die Standardeinstellung im Spiel. Sie können sich euch anschließen oder im PvP-Modus angreifen wollen. Bis zu 16 von ihnen befinden sich gleichzeitig in einer Instanz des Spiels. Mit bis zu drei von ihnen könnt ihr ein Team bilden. Erst dann seht ihr auch die wirklichen Ingame-Charaktere eurer Mitspieler. Fremde Spieler tauchen in der Welt nur als eine Art schwebende Kugel auf.

Ebenfalls verändert hat sich die künstliche Intelligenz der Wächter im Spiel. Laut "No Man's Sky"-Schöpfer Sean Murray habe das Team sie überarbeitet und die Begegnung mit ihnen dramatischer gestaltet. Nun könne es außerdem passieren, dass eine Spielergruppe von einer Wächtergruppe verfolgt werde. Wer auf all das keine Lust hat und lieber weiter einsam durchs Weltall streift, kann die Multiplayer-Funktion von "No Man's Sky" in den Einstellungen deaktivieren.

"No Man's Sky" mit anderen spielen

"No Man's Sky" bietet euch verschiedene Möglichkeiten, um ins neue Multiplayer-Abenteuer zu starten. Im Hauptmenü werden euch zwei Optionen angeboten: "Play Game" und "Join Game". Mit "Play Game" betretet ihr eine Partie mit 15 anderen zufällig zugelosten Spielern. Andere Spieler erscheinen in eurem Spiel als schwebende Kugel, bis ihr euch entschließt zusammen in einer Gruppe zu spielen.

Entscheidet ihr euch für "Join Game", könnt ihr zufällig zugelosten Spielern beitreten oder eure Spielpartner aus eurer Freundesliste auswählen. Der entscheidende Unterschied ist, dass ihr direkt in einer Gruppe von Spielern landet und ihr euch somit auch im Spiel sofort sehen könnt. Auch das Kommunizieren und Teilen von Ressourcen ist so ohne Weiteres möglich.