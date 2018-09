"Overwatch": Beginner-Guide für den Hero-Shooter von Blizzard

"Overwatch" ist bereits im Jahr 2016 erschienen und für PS4, Xbox One und PC erhältlich, doch das Spiel wächst stetig weiter – so wie die offizielle Liga des Titels. Wenn ihr gerade eure ersten Runden in dem Spiel bestritten habt, werdet ihr schnell bemerken, dass es einiges zu beachten gibt, damit ihr euch erfolgreich gegen das andere Team durchsetzen könnt. Wir haben in diesem Guide ein paar Tipps für euch, mit denen ihr besser spielen könnt und für eure Kameraden womöglich nützlicher seid.

Passendes Produkt Overwatch

Spielstil an Rolle anpassen

Zuerst solltet ihr lernen, euch in "Overwatch" an den Charakter anzupassen. Die Helden spielen sich allesamt unterschiedlich, ihr könnt und solltet euren Feinden also nicht einfach immer im Dauerfeuer entgegenlaufen. Als Tank ist es etwa eure Aufgabe, das Feuer auf euch zu ziehen und zu verhindern, dass eure Teamkameraden zu viele Treffer einstecken. Heiler sollten in erster Linie darauf achten, dass ihr Team am Leben bleibt. Tipp: Es ist nicht wichtig, dass ein bestimmter Charakter komplett geheilt ist – achtet eher darauf, dass keiner das Zeitliche segnet und wechselt euer Ziel für die Heilung rechtzeitig.

Heiler und Tanks sind also grundsätzlich nicht dazu da, um maximal Schaden zu verursachen. Für Schaden gibt es die anderen Helden, die ihr als Heiler oder Tank schützen müsst. Ob ihr ansonsten zu einem Defensiv- oder Offensiv-Charakter greift, solltet ihr auch davon abhängig machen, ob ihr gerade Angriff oder Verteidigung seid. Eine Symmetra ist eher dafür geeignet, einen Punkt zu schützen, während Helden wie Tracer und Sombra im Angriff aufblühen und das Gegnerteam stark ablenken können. Dagegen solltet ihr in der Regel darauf verzichten, Helden wie Torbjörn oder Bastion im Angriff zu spielen.

Nur als Team könnt ihr siegen

Was auch viele Spieler noch nicht gemerkt haben, die höher als Level 100 sind: "Overwatch" ist ein Teamspiel. Mit den meisten Klassen solltet ihr also darauf achten, wo sich gerade euer Team befindet. Wenn ihr komplett alleine auf eure Gegner zustürmt, werden sie ein leichtes Spiel mit euch haben. Auch wenn die Zeit in einem Match knapp wird, solltet ihr daher meist auf eure Teamkameraden warten und gemeinsam vorgehen.

Achtet zudem darauf, welche Helden eure Mitspieler auswählen. Es kann womöglich sein, dass ihr gerne und unbedingt als Widowmaker, Bastion oder Tracer spielen wollt. Doch ihr solltet es zum Beispiel vermeiden, dass zu viele Scharfschützen in eurem Team sind. Halten sich mehrere Helden nur im Hintergrund auf oder bewegen sich zu viele Spieler losgelöst vom restlichen Team (etwa Tracer, Sombra und Reaper), fehlt der Schaden und der Druck direkt an der Front. Ebenso fehlt Schaden, wenn zu viele Support- oder Tank-Charaktere in eurem Team mitwirken.

Helden in "Overwatch" kontern

Einige Charaktere können in "Overwatch" überaus nervig werden, wenn keiner von eurem Team diese aufhalten kann. So solltet ihr etwa verhindern, dass Widowmaker eine freie Schussbahn hat. Reaper oder Genji können einen Scharfschützen zum Beispiel relativ schnell stoppen. Eine Tracer, die sich ungestört in eurer Mitte bewegt, könnt ihr etwa mit Mei einfrieren oder mit einer Falle von Junkrat festsetzen. Denkt also daran, dass ihr in einer Runde jederzeit euren Helden wechseln könnt.

Tipps und Taktiken für einige Helden