Das Dock auf dem iPhone verschwinden lassen: So geht's

Zweimal wischen und zweimal drücken, schon ist das Dock auf dem iPhone verschwunden. Wir zeigen Euch, wie Ihr zum Smartphone-Zauberer werdet.

Eigentlich ist das Dock unter iOS eine praktische Sache. Habt Ihr Apps, die Ihr besonders oft benutzt, zieht Ihr sie einfach nach unten in den Balken und könnt sie von jedem Bildschirm aus leicht erreichen. Wie unter macOS hat das Dock aber auch unter iOS einen störenden Charakter. Schließlich passt dessen Transparenz-Look nicht zu jedem Wallpaper. Für das Mac-Betriebssystem gibt es deswegen in den Einstellungen die Möglichkeit, das Dock komplett auszublenden. Unter iOS fehlt dieser Menüeintrag. Dafür gibt es aber einen kleinen Trick.

Mit flinken Fingern das Dock entfernen

Aber Vorsicht: Wollt Ihr das Dock in iOS verschwinden lassen, müsst Ihr flinke Finger haben. Wischt aus dem Homescreen von links nach rechts um in die Widget-Übersicht zu gelangen. Dort scrollt Ihr ganz nach unten, bis Ihr den Button Bearbeiten seht. Tippt rechts daneben und haltet Euren Finger aufs Display gedrückt. Drückt nun gleichzeitig auf den Homebutton. Seid Ihr wieder auf dem Homescreen, wischt mit dem Finger auf dem Display nach rechts zurück in die Widgets und lasst los.

Das iPhone wechselt nun automatisch wieder auf dem Homescreen. Jetzt ist Timing gefragt: Tippt sofort wieder auf das Display, damit das Dock verschwindet. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt: keine Panik. Das ist Übungssache. Wenn Ihr das Dock übrigens wieder angezeigt haben wollt, müsst Ihr nur wieder in die Widgets zurück oder öffnet eine aus dem App Store installierte App und schließt sie wieder. Schon ist das Dock wieder da. Für verblüffte Gesichter auf der Party taugt der Trick aber allemal.