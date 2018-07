PlayStation 4: Mit diesem Zubehör wertet ihr eure Konsole auf

Sonys "Netflix für Spiele" heißt PlayStation Now. Wir erklären euch, wie der Streaming-Dienst funktioniert und was ihr für euer Geld bekommt.

"Shadow of the Tomb Raider": So gut klet­tert Lara im neuen Able­ger Christoph Lübben vor 41 Minuten

Lara schwingt sich in "Shadow of the Tomb Raider" an einem Greifhaken durch die Lüfte. Ein Video zeigt uns Kletterpassagen aus dem kommenden Game.