PlayStation 4 Pro und Xbox One X im Vergleich: Das bieten euch die Konsolen

Die PlayStation 4 Pro ist der Xbox One X in technischer Hinsicht unterlegen

Wer sich eine möglichst leistungsstarke Konsole zulegen möchte, hat derzeit zwei attraktive Optionen: die Sony PlayStation 4 Pro und die Xbox One X von Microsoft. Hier erfahrt ihr, was die beiden Spielesysteme unterscheidet und welches für wen besser geeignet sein dürfte.

Welche Hardware ist besser?

Sowohl die PlayStation 4 Pro als auch die Xbox One X sind keine komplett neu entwickelten Konsolen, sondern bauen auf der Technik ihrer Vorgänger auf. Dementsprechend könnt ihr darauf die gleichen Titel spielen wie auf der PS4 beziehungsweise der Xbox One (S). Die Spiele laufen aber oft deutlich flüssiger und bieten nicht selten auch eine bessere Grafik. Beide Geräte unterstützen 4K-Auflösung, die Microsoft-Konsole meist nativ – also ohne Skalierung. Die Pro-Version der PlayStation 4 muss das 4K-Bild bei einigen Spielen aufgrund der niedrigeren Grafikleistung (4 Teraflops gegenüber 6 Teraflops bei der Xbox One X) dagegen hochrechnen, was sich "Checkerboard-Rendering" nennt.

In technischer Hinsicht ist die PS4 Pro der Microsoft-Konkurrenz unterlegen, was sich in der Praxis durchaus bemerkbar macht: Spiele, die es für beide Systeme gibt, laufen auf der Xbox One X oft entweder in einer höheren Auflösung oder bei identischer Grafik mit einer höheren Bildrate. Welten liegen aber dennoch nicht zwischen den beiden Konsolen.

Für eine bessere Grafik mit der PlayStation 4 Pro benötigen die Spiele nicht immer einen sogenannten "Pro Patch" oder eine Unterstützung für die leistungsfähige Sony-Konsole. In den Einstellungen könnt ihr via "Super Sampling" auch nicht optimierte Games schärfer darstellen lassen. Eine weitere Option kann zudem die Bildrate erhöhen und die Ladezeiten verkürzen. Die Xbox One X verbessert die Grafik und Performance bei euren Games automatisch. Auch hier gibt es Titel, die extra für die schnellere Konsole optimiert worden sind und womöglich noch mehr optische Verbesserungen bieten. Hier die wichtigsten technischen Daten der Konsolen im Vergleich:

Xbox One X

Preis zum Marktstart: ca. 499 Euro

Chipsatz: Octa-Core-Prozessor von AMD (x86-Scorpio-Eigenentwicklung, 2.3 GHz)

Wasserkühlung (Vapor Chamber)

Grafik: 40 Recheneinheiten mit 1.172 GHz (6 Teraflops), 326 GB/s Speicherbandbreite

HDR10-Unterstützung

AMD FreeSync

Arbeitsspeicher: 12 Gigabyte DDR5 RAM

Festplatte 1 TB + 8 GB Flash-Speicher

4K Streaming: nativ

VR Support: bislang nicht, kommt wohl auch nicht

UHD-Blu-ray-Laufwerk

PlayStation 4 Pro

Preis zum Marktstart: ca. 399 Euro

Chipsatz: Octa-Core-Prozessor von AMD (Jaguar x86-64, 2,1 GHz)

Grafik: 36 Recheneinheiten mit 911 GHz (4.2 Teraflops), 218 GB/s Speicherbandbreite

HDR10-Unterstützung

Arbeitsspeicher: 8GB DDR5 RAM

Festplatte: 1 TB + 8 GB Flash-Speicher

4K Streaming: per Checkerboard-Rendering

VR Support: ja, PlayStation VR

Exklusivspiele für PS4 (Pro) und Xbox One (X)

Leistungsfähige Hardware ist wünschenswert, aber nicht alles. Denn ohne ein attraktives Spieleangebot nützt die beste Technik nichts. Und hier hat die PlayStation 4 Pro die Nase vorn. Viele Blockbuster-Titel von Drittanbietern wie etwa "GTA V" oder die Spiele der FIFA-Serie sind zwar für beide Systeme erhältlich. Doch für die Sony-Konsole gibt es mehr hochwertige und mit guten Wertungen versehene Exklusiv-Titel wie beispielsweise "Horizon: Zero Dawn", "Persona 5", "The Last of Us" sowie die "God of War"- und die "Uncharted"-Reihe. Einige exklusive Top-Spiele kann aber auch die Xbox One X vorweisen. "Gears of War 4", "Halo 5" oder "Forza Motorsport 6" sind gute Argumente für die Microsoft-Konsole.

Wer VR-Spiele auf einer Konsole zocken will, kommt derzeit an der PS4 Pro nicht vorbei. Um darauf Virtual-Reality-Titel wie "The Elder Scrolls V: Skyrim - VR" oder "Doom - VFR" zu spielen, benötigt ihr allerdings das PlayStation VR Headset und eine PlayStation Kamera. Die Xbox One X wird VR hingegen wohl auch in Zukunft nicht unterstützen. Microsoft hat nicht vor, den Support in absehbarer Zeit nachzureichen.

Spiele-Streaming, 4K-Filme und Crossplay

Beide Hersteller bieten einen Abo-Dienst an, über den ihr Spiele streamen könnt. Gegen eine monatliche Gebühr erhaltet ihr dann grenzenlosen Zugriff auf die im Angebot enthaltenen Titel. Sonys Variante heißt PlayStation Now und bietet für 14,99 Euro im Monat über 500 PS3- und PS4-Spiele. Microsoft nennt seinen Dienst Xbox Game Pass. Die Spieleauswahl ist hier mit "mehr als 100 Spielen" etwas begrenzter, dafür bezahlt ihr aber auch "nur" 9,99 Euro monatlich. Darüber hinaus könnt ihr damit auch brandneue Exklusiv-Titel von Microsoft zocken. Sony bietet seine aktuellen Blockbuster bislang nicht zum Streaming an.

Video-Streaming ist auf beiden Konsolen in 4K möglich. Blu-rays in UHD spielt jedoch nur die Xbox One X ab. Sony-Nutzer müssen Netflix, YouTube und Co. bemühen, um Serien und Filme in 4K anzuschauen. Unterschiede bestehen auch beim Crossplay. Gemeinsame Spiele-Sessions mit Besitzern anderer Konsolen erlaubt die PS4 Pro aktuell nicht. Mit der Xbox One X könnt ihr dagegen einige Titel auch zusammen mit Besitzern einer Nintendo Switch zocken.