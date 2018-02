Playstation 4: So stoppt ihr die unerwünschten Spiele-Downloads

In letzter Zeit häufen sich die Meldungen verdutzter Playstation 4-Spieler: Völlig unbemerkt scheint die Konsole ungefragt, heimlich, still und leise aktuelle Spiele im Hintergrund auf die Festplatte zu schaufeln. Eine recht dreiste und unbeliebte Werbemaßnahme. Wie ihr dem übergriffigen Problem einfach und schnell Herr werdet, verraten wir euch im Folgenden.

Playstation 4-Nutzer Daniel Bloodworth staunte nicht schlecht und hat sein Ärgernis auch sogleich für seinen Twitter-Kanal abgeknipst: Nach einer schönen und ausgiebigen "Monster Hunter"-Session mit seinen Kumpels wollte er seine Konsole eigentlich ausschalten. Zu seiner großen Verwunderung war im Hauptmenü seiner Playstation 4 aber plötzlich eine neue Kachel bei der Übersicht der installierten Spiele erschienen.

Passendes Produkt Sony Playstation 4 Pro

Wo kommt das denn her?

Während Daniel sich bei Monster Hunter vergnügte, hatte seine Playstation ohne sein Zutun im Hintergrund das brandneue "Shadow of the Colossus" heruntergeladen – und das sind immerhin knapp 14 Gigabyte. Im Zuge einer Werbeaktion behält sich Sony vor, bestimmte Spiele einfach auf die Festplatten der Spieler zu verteilen, um sie zu einem spontanen Kauf zu bewegen. Denn wenn ihr das neue Spiele starten wollt, folgt die Aufforderung es zu kaufen, damit ihr es spielen könnt. Vor allen Dingen bei Spielern mit wenig restlichem Festplattenspeicher ist diese Werbemaßnahme ziemlich ärgerlich und auch übergriffig.

Wie behebt ihr das Problem?

Sony hat sich in seinen AGB natürlich rechtlich abgesichert, dahingehend ist also nichts zu holen. Allerdings könnt ihr dem dezent zwielichtigen Treiben sehr einfach und schnell Einhalt gebieten: Wechselt einfach in die Systemeinstellungen der Playstation 4 und deaktiviert die "Automatischen Downloads" – schon seid ihr vor solchen Werbeaktionen sicher.

Noch mehr Tipps für eine einfachere Bedienung eurer Playstation 4 findet ihr an dieser Stelle. Keine Lust zu lesen? Dann haben wir die 15 Tipps auch noch in einem Video für euch, das ihr unter diesem Artikel findet.