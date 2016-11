PlayStation 4: So verbindet Ihr die Konsole mit Smartphones und Tablets

Die PlayStation 4 lässt sich auch mit Eurem Android- oder iOS-Gerät verbinden. Dadurch könnt Ihr Euer Smartphone oder Tablet als Second Screen nutzen und auf einige nützliche Features zurückgreifen. In diesem Ratgeber erklären wir Euch, wie Ihr die beiden Geräte verbindet und die App nutzt.

PlayStation App beziehen

Um eine Verbindung zwischen PlayStation 4 und Mobilgerät herzustellen, benötigt Ihr zuerst die PlayStation App. Diese findet sich im Google Play Store oder für iOS Nutzer entsprechend in Apples App Store, der Download ist kostenlos. Um das Programm nutzen zu können, benötigt Ihr mindestens Android 4.0 oder iOS 6.0, was auch für ältere Geräte kein Problem darstellen sollte.

Verbindung zur Konsole herstellen

Startet nun Eure PlayStation 4 und stellt sicher, dass sich Konsole und Android- oder iOS-Gerät im selben Netzwerk befinden, damit sich diese gegenseitig erkennen. Sobald Ihr die PlayStation App auf Eurem Smartphone oder Tablet gestartet habt, tippt Ihr nun unten mittig auf "PSN" und meldet Euch mit Eurem Benutzernamen und Kennwort an. Dann tippt Ihr unten links auf "Mit der PS4 verbinden" und wählt "Zweitbildschirm" aus. Anschließend zeigt Euer TV einen Code an, den Ihr nun in der PlayStation App eingeben müsst. Danach sind die Geräte bereits synchronisiert.

Die Features

Mit der PlayStation App erweitert Ihr Eure PS4 um einen zweiten Bildschirm. In einigen Games könnt Ihr mit einer bestehenden Verbindung somit auf unterschiedliche Funktionen zurückgreifen. Beispielsweise lassen sich Übersichtskarten aufrufen oder Charakter-Konfigurationen ändern. Unterstützt wird dieser Second-Screen auch von bekannteren Titeln wie Metal Gear Solid V oder Watch Dogs. Bei Ersterem könnte somit ein zweiter Spieler über das Tablet oder Smartphone bei der Navigation helfen und bei Bedarf den Hubschrauber anfordern.

Auch außerhalb von Spielen hat die Verbindung zwischen PlayStation 4 und Mobilgerät Vorteile: Ihr könnt bequem über Euer Android- oder iOS-Gerät Käufe im PlayStation Store tätigen und sogar den Download auf der Konsole über die App starten. Auch lassen sich die Profile anderer Spieler über die Software bequem einsehen – um zwei weitere Beispiele für die Funktionen zu nennen.

Zusammenfassung: