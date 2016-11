Pokémon GO Plus: So setzt Ihr das Wearable am besten ein

Die LED vom Pokémon GO Plus blinkt, sobald etwas Wichtiges in Eurer Nähe ist

Mit dem Release des Gadgets Pokémon GO Plus in Deutschland haben Trainer ganz neue Möglichkeiten zur Interaktion im Spiel – ohne dabei überhaupt das Smartphone zu zücken. Wir klären Euch über die wichtigsten Funktionen des Wearables auf, damit Ihr dieses optimal einsetzen könnt.

Laufend aktiv sein

Das wichtigste Feature des Gadgets: Sobald Ihr auf Eurem Smartphone die App gestartet habt und via Bluetooth das Pokémon GO Plus-Wearable verbunden ist, muss Euer Display nicht mehr unbedingt aktiv sein. So könnt Ihr Euch beispielsweise gemütlich Eure Laufschuhe anziehen und ein paar Kilometer durch den Wald laufen. Sowohl Euer Pokémon-Buddy als auch Eure auszubrütenden Eier bekommen die gelaufenen Kilometer gut geschrieben.

Pokéstops anstupsen

Mit dem Gadget wird es auch überflüssig, Euer Smartphone bei einem Pokéstop aus der Tasche zu holen. Sobald Ihr in Reichweite der Item-Spender seid, leuchtet eine blaue LED auf Eurem Pokémon GO Plus auf. Zusätzlich spürt Ihr eine leichte Vibration am Handgelenk. Nun reicht es, wenn Ihr lediglich kurz auf den Button des Wearables drückt, um den Pokéstop zu nutzen. Wenn Ihr Euch an einem Ort für längere Zeit aufhaltet, informiert Euch das Gadget auch auf die gleiche Weise, sobald der Pokéstop wieder verfügbar ist.

Pokémon vom Handgelenk aus fangen

Eine weitere Funktion von Pokémon GO Plus ist, dass Ihr die kleinen Taschenmonster auch "blind" fangen könnt. Dafür solltet Ihr allerdings zuerst auf die LED Eures Gadgets achten: Ein grünes Blinken bedeutet, dass sich ein Pokémon in der Nähe befindet, das Ihr bereits gefangen habt. Ein gelbes Blinken signalisiert Euch dagegen, dass es sich um ein Euch noch unbekanntes Exemplar handelt. Grundsätzlich könnt Ihr Pokémon "blind" fangen, indem Ihr auf den Button des Gadgets drückt. Danach wird automatisch ein Pokéball auf das erschienene Monster geworfen.

Beachtet allerdings dabei, dass über dieses Feature nur der Standard-Pokéball automatisch geworfen wird. Auch flieht das Pokémon sofort, wenn der Versuch misslungen ist. Dementsprechend solltet Ihr Euch gut überlegen, wann Ihr die Funktion einsetzen wollt. Achtet also auf die Farbe der blinkenden LED, um Euch kein seltenes Exemplar entgehen zu lassen.

Zusammenfassung: