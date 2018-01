PSN down? Das könnt ihr jetzt machen!

Ihr freut euch auf eine gepflegte Runde Online-Gaming mit euren Freunden, aber das Playstation-Network (PSN) macht euch einen Strich durch die Rechnung? Wir erörtern Ursachen und Maßnahmen, die ihr dann ergreifen könnt, bevor der Haussegen schief hängt.

Ihr wollte auf eure Freundesliste zugreifen, einen Chat eröffnen oder online spielen, bekommt aber nur die Wartesymbole zu Gesicht? Dann kann es gut sein, dass das Playstation Network (PSN) die Grätsche gemacht hat. Die von Hersteller Sony bereitgestellten Server arbeiten eigentlich recht zuverlässig, auch wenn die Geschwindigkeit der Downloads ab und zu zu wünschen übrig lässt.

Hier bekommt ihr Hilfe

Es kann immer mal vorkommen, dass das Playstation Network (PSN) eine Störung aufweist, die es euch dann so gut wie unmöglich macht die heiß geliebten Online-Funktionen zu nutzen. Dann hilft es sicher nicht, wüste Kommentare im Netz abzulassen. Macht euch lieber einfach schlau, wo auf der Welt das Problem überall auftritt und wann damit zu rechnen ist, dass die Chose wieder anständig läuft.

Die Ursachen für einen Ausfall des PSN sind vielfältig, häufig aber durch einen schwerwiegenden technischen Fehler, ein großes Unwetter oder einfach durch anstehende Wartungsarbeiten bedingt. Es kann zum Beispiel gut sein, dass Spieler in der USA fröhlich weiterzocken können, während die Europäer in die Röhre schauen und umgekehrt. Zuerst solltet ihr natürlich checken, ob das Problem nur bei euch oder auch bei anderen Spielern auftritt. Als nächsten Schritt empfehlen wir euch die Status-Seite des Playstation-Network aufzusuchen. Hier wird sofort reagiert und mitgeteilt was warum nicht funktioniert. Wann ihr ungefähr wieder damit rechnen könnt, dass alles wieder läuft, erfahrt ihr auf dem Twitter-Kanal von Sony Deutschland. Geht es euch darum, herauszufinden, welcher der andauernd eingeblendeten Fehlercodes welche Ursache haben könnte, dann werdet ihr an diese Stelle fündig.

In den meisten Fällen haben sich die Probleme nach allerspätestens 24 Stunden in Wohlgefallen aufgelöst und ihr könnt endlich wieder die Online-Funktionen eurer Lieblingskonsole nutzen.