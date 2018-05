Rückenmuskeln aufbauen: Diese Übungen helfen

Rücken- und Bauchmuskeln stützen die Wirbelsäule und sind daher wichtig für eine gute Haltung. Zudem beugen diese auch Rückenschmerzen vor. Wenn ihr eure Rückenmuskeln nun aufbauen möchtet, gibt es dafür verschiedene Ausdauersportarten und gezielte Kraftübungen. Ein Training könnt ihr auch zuhause ganz ohne Geräte machen.

Unsere Empfehlung Apple Watch Nike+ Alu

Diese Sportarten stärken die Rückenmuskulatur

Einseitige Belastungen oder falsches Sitzen am Arbeitsplatz führt oft zu Verspannungen im Rücken. Umso wichtiger ist es, den Rücken durch Bewegung zu stärken und so etwas für eure Gesundheit zu tun. Ausdauersportarten wie Radfahren, Joggen, Walken, Schwimmen, Tanzen und Wandern sind besonders gut für eure Rumpfmuskulatur, denn dabei werden Bauch- und Rückenmuskeln gleichermaßen belastet und ihr könnt die Intensität des Trainings an euer individuelles Leistungsniveau anpassen.

Übungen für zuhause

Wem diese Sportarten nicht liegen oder wem es schwerfällt, sich nach Feierabend überhaupt noch zu motivieren, kann auch durch ein paar einfache Übungen in den eigenen vier Wänden Rückenmuskeln aufbauen. Wichtig: regelmäßig trainieren, am besten zwei- bis dreimal pro Woche für etwa 15 Minuten, das genügt schon. Nachfolgend nennen wir euch ein paar einfache Übungen für daheim. Macht beziehungsweise haltet jede Übung etwa 20 bis 30 Sekunden lang, im Anschluss folgt eine Pause von 20 Sekunden. Wiederholt jede Übung zwei- bis dreimal und wechselt dann zur nächsten.

Reverse Plank/Umgedrehter Unterarmstütz: Setzt euch auf den Boden und streckt die Beine aus, haltet die Füße dabei zusammen. Stützt euch nun auf eure Unterarme, sodass sich die Ellenbogen etwa schulterbreit unter dem Gelenk befinden. Hebt nun den Po langsam an und haltet die Position.

Setzt euch auf den Boden und streckt die Beine aus, haltet die Füße dabei zusammen. Stützt euch nun auf eure Unterarme, sodass sich die Ellenbogen etwa schulterbreit unter dem Gelenk befinden. Hebt nun den Po langsam an und haltet die Position. Schwimmen: Für diese Übung legt ihr euch auf den Bauch und streckt die Füße und Hände bis zu den Spitzen nach hinten und vorn aus. Hebt nun Beine, Oberkörper und Arme ein Stück vom Boden ab und bewegt diese gegenläufig zueinander hoch und runter. Der Blick geht dabei Richtung Boden, sodass sich Nacken und Wirbelsäule in einer Linie befinden.

Für diese Übung legt ihr euch auf den Bauch und streckt die Füße und Hände bis zu den Spitzen nach hinten und vorn aus. Hebt nun Beine, Oberkörper und Arme ein Stück vom Boden ab und bewegt diese gegenläufig zueinander hoch und runter. Der Blick geht dabei Richtung Boden, sodass sich Nacken und Wirbelsäule in einer Linie befinden. Diagonaler Vierfüßlerstand: Ausgangsposition ist der Vierfüßlerstand: Ihr geht auf die Knie, beugt euch nach vorne und stützt euch mit euren Händen auf dem Boden ab. Achtet darauf, dass sich eure Hände und Knie dabei jeweils unter eurem Schulter- beziehungsweise Hüftgelenk befinden. Streckt dann zunächst euer linkes Bein nach hinten und euren rechten Arm nach vorn aus und führt diese dann unter dem Körper zusammen. Anschließend streckt ihr Arme und Beine wieder. Nach 30 Sekunden (oder knapp 10 Wiederholungen) wechselt ihr die Seite.

Überlastung vermeiden

Um eine zu große Strapazierung der Rückenmuskeln zu vermeiden, ist es wichtig, bei eurem Training ein paar grundsätzliche Dinge zu beachten. So verhindert ihr, dass eure Bemühungen euch auch nutzen und nicht stattdessen schaden. Ihr solltet euch beispielsweise vor und nach dem Training jeweils ein paar Minuten lang dehnen, um die Muskulatur zu lockern beziehungsweise zu entspannen.

Achtet außerdem darauf, nicht zu viele Übungen pro Übungseinheit zu machen. Das ist gerade dann wichtig, wenn ihr Anfänger seid. Startet lieber langsam mit weniger Belastungszeit und Durchgängen und steigert euch dann Stück für Stück. Eine saubere und konzentrierte Ausführung der Bewegungen ist zudem nicht nur wichtig um die Rückenmuskeln aufzubauen, sondern auch, um Verletzungen vorzubeugen. Leidet ihr akut unter Rückenschmerzen, solltet ihr übrigens grundsätzlich erst mit einem Arzt sprechen, bevor ihr entsprechende Übungen macht.