Safari: So löscht Ihr unter iOS und macOS bestimmte Seiten aus dem Verlauf

Im Verlauf von Safari werden alle Webseiten aufgelistet, die Ihr besucht habt. Diese Chronik könnt Ihr bei Bedarf komplett löschen. Wenn Ihr allerdings nur den Besuch von bestimmten Adressen aus der Übersicht entfernen wollt, ist das unter iOS und macOS auch möglich. Dies könnte gerade dann nützlich sein, wenn Ihr beispielsweise im Netz nach einem Geburtstagsgeschenk für eine Person sucht, die Zugriff auf das betreffende Gerät hat. Wir erklären Euch, wie es funktioniert.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Unter iOS bestimmte Seiten aus dem Verlauf löschen

Auf einem iOS-Gerät wie dem iPhone 7 könnt Ihr einzelne Webseiten schnell aus dem Verlauf entfernen. Startet zunächst den Safari-Browser. Anschließend tippt Ihr in der App unten rechts auf das Lesezeichen-Symbol, das ein aufgeschlagenes Buch zeigt. In der nächsten Ansicht tippt Ihr anschließend auf "Verlauf". Nun werden Euch chronologisch alle Websites aufgelistet, die Ihr besucht habt. An oberster Stelle steht die zuletzt besuchte Seite. Wenn Ihr einen der Einträge löschen wollt, müsst Ihr diesen heraussuchen und an dessen Stelle von rechts nach links wischen. Es erscheint ein roter Button mit dem Schriftzug "Löschen". Tippt darauf, um den Vorgang abzuschließen.

Verlauf-Einträge gezielt unter macOS entfernen

Sofern Ihr einen Mac oder ein MacBook mit macOS verwendet, könnt Ihr auch in diesem Fall einzelne Webseiten aus dem Safari-Verlauf löschen. Öffnet den Browser und klickt in der oberen Leiste auf den Reiter "Verlauf". Begebt Euch danach zum Unterpunkt "Verlauf einblenden". Nun wählt Ihr die Webseiten aus, die Ihr aus der Liste entfernen möchtet. Ihr könnt auch mehrere Einträge zugleich markieren. Anschließend betätigt Ihr auf Eurer Tastatur die Löschen-Taste.

Wenn Euer Verlauf über iCloud synchronisiert wird

Sofern Ihr iCloud aktiv nutzt und nicht nur etwa Eure Lesezeichen, sondern auch Euren Safari-Verlauf zwischen mehreren Apple-Geräten synchronisiert, müsst Ihr beim Löschen etwas beachten: Sobald Ihr einen Webseiten-Eintrag zum Beispiel aus dem Verlauf Eures MacBook Pro löscht, ist dieser auch bei allen andere synchronisierten Geräten verschwunden.

Zusammenfassung: