Samsung Galaxy S10 Hüllen: Unsere Top 5 der smartesten Cases

Aktuell ist das Samsung Galaxy S10 ohne Vertrag für knapp 900 Euro zu haben – was nun wirklich kein Schnäppchen ist. Da ist es ganz natürlich, dass Nutzer das Edel-Smartphone auch besonders sorgfältig geschützt wissen wollen. Welche Samsung Galaxy S10 Hüllen unserer Meinung nach dabei besonders smart sind, erfahrt ihr hier.

Vor kurzem sorgte ein absolutes Premium Case aus Titan für das S10 Plus für Schlagzeilen. Denn das Case des Herstellers Gray ist für sage und schreibe 622 Euro zu haben – also mehr als die Hälfte des aktuellen Smartphone-Wertes.

Doch für das S10 gibt es auch einige innovative – und erschwingliche – Hüllen abseits der klassischen Angebote aus Silikon, die einen zweiten Blick wert sind und euch einen echten Mehrwert liefern.

Robuste Samsung Galaxy S10 Hülle für Outdoor-Fans

Ihr seid viel draußen unterwegs und wollt euch nicht permanent um euer Samsung Galaxy S10 sorgen? Dann ist die Hülle Tough Armor von Spigen genau das Richtige für euch. An den Kanten ist es mit einem TPU-Innenteil und Polycarbonat-Außenteil verstärkt und steckt auch harte Stürze gut weg. Das etwas "gröbere" Design rührt auch daher, dass die Kanten deutlich hervorstehen – das dient jedoch dem besseren Schutz des Displays. Als kleines Extra hat diese Samsung Galaxy S10 Hülle auch noch einen integrierten Ständer eingebaut. Das Ganze gibt es schon für rund 15 Euro.

Wie in dem Tweet des offiziellen Spigen Twitter-Accounts zu sehen ist, gibt es das robuste Cover mit Mini-Ständer auch für das Samsung Galaxy S10 Plus.

Diese Samsung Galaxy Hülle rettet euren Akkustand

Trotz aller großartigen Features des S10, ist die Akkulaufzeit leider nicht unbedingt der Dauerbrenner – das Android Smartphone muss allerdings ja auch einiges leisten. Wenn ihr dem Handy allerdings einen kleinen Akku-Joker verpassen wollt, solltet ihr euch dieses smarte Cover einmal genauer ansehen: Die Firma Mophie hat erst kürzlich eine Schutzhülle mit integriertem Akku vorgestellt, die dem S10 von Samsung ein kleines Upgrade über 2.000 mAh verpasst. Kosten: 99,95 Euro.

Smart, stilvoll, sicher: Samsung Galaxy S10 Hülle von Otterbox

Diese innovative Hülle bietet eurem Samsung Galaxy S10 quasi das Rundum-Paket. Die Strada-Linie des Herstellers Otterbox – der in den USA große Bekanntheit genießt und sich unter anderem auf Outdoor-Cases spezialisiert hat – bietet schützende Flip-Cover aus hochwertigem Leder. Die Hülle ist aber nicht nur ein hochwertiger Anblick, sondern bietet auch guten Schutz, wodurch es allerdings etwas klobiger wirkt als andere Leather Cover.

Wollt ihr euer Samsung Galaxy S10 in stilvoller Sicherheit wissen, ist das allerdings gut zu verschmerzen. Ein kleines Fach bietet euch dazu noch Platz für EC-Karten oder Bargeld. Kostenpunkt für die Otterbox-Strada-Hülle: knapp 50 Euro. Das Case gibt es in den Farben Braun, Schwarz oder (wie auf Instagram zu sehen) auch in Rosa zu kaufen. Und auch wenn es auf dem Bild kein S10 ist, wird jedoch deutlich, dass die Hülle einiges hermacht.

Ist diese Samsung Galaxy S10 Hülle einmal drin, kriegt ihr alles hin

Ihr seid oft Joggen, fahrt gerne und viel mit dem Fahrrad – und würdet euer Samsung Galaxy S10 überall dabeihaben? Eigentlich sollte die Frage eher lauten: Wieso auch nicht? Wie sollte euch das Smartphone schließlich besser den Alltag erleichtern, als durch das unterstützende Tracking eurer Sport-Einheiten oder einer gelungenen Navigation durch den Großstadtdschungel? Wäre da nur nicht die Sorge, dass das geliebte Samsung Galaxy S10 zu Schaden kommt. Mit dem smarten Case von Quadlock ist das allerdings gar kein Problem. Auf der Rückseite der Hülle ist eine innovative Aussparung, durch die ihr euer Samsung Galaxy ganz einfach in die zugehörigen Halterungen stecken könnt.

Quadlock bietet mit diesem System unter anderem praktische Laufarmbänder (39,95 Euro), oder Fahrradhalterungen (39,95 Euro). Das Case für das Samsung Galaxy S10 kostet zudem 29,99 Euro.

Smarte Samsung Galaxy S10 Hülle – für die Umwelt

Das Bewusstsein für unsere Umwelt wächst. Da ist es natürlich besonders smart, auch bei der Auswahl der eigenen Handyhülle die Auswirkungen auf die Natur im Blick zu haben. Umweltbewusste Galaxy S10 Hüllen gibt es dabei von unterschiedlichen Herstellern, von denen wir euch hier eine vorstellen wollen: Das EcoCase Slim ist laut Herstellerangaben das "dünnste und stärkste" Holzcase der Welt. Das innere der Handyhülle besteht dabei aus High-Tech-Gewebe aus robusten Aramidfasern. Außerdem verspricht EcoCase für jedes verkaufte Produkt einen Baum zu pflanzen. Preis: 39,90 Euro.