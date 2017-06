Samsung Galaxy S8: Das könnt Ihr tun, wenn das Smartphone abstürzt

Ihr schreibt auf dem Samsung Galaxy S8 gerade eine wichtige Nachricht oder spielt ein Spiel, als sich das Smartphone aufhängt und nicht mehr reagiert? Wenn das Gerät nicht mehr startet oder das Display einfriert, könnt Ihr mehrere Dinge dagegen tun: Lest in diesem Ratgeber, wie Ihr das S8 oder S8 Plus neu startet, mit einem Reset auf Werkseinstellungen zurücksetzt oder fehlerhafte Programme im abgesicherten Modus entfernt.

Einen Neustart durchführen

Falls das Samsung Galaxy S8 nicht mehr auf Eingaben reagiert, könnt Ihr es neu starten, indem ihr gleichzeitig die Leiser- und die Power-Taste länger gedrückt haltet. Achtet darauf, nicht irrtümlich den Bixby-Button direkt unter der Lautstärke-Wippe zu drücken. Nach etwa sieben bis zehn Sekunden wird das Display des Smartphones automatisch dunkel und das Gerät startet neu.

Sicheren Modus aktivieren

Sollte das System trotz Neustart nicht normal hochfahren oder etwa erneut abstürzen, weil zum Beispiel eine App fehlerhaft ist, hilft womöglich der "Sichere Modus". Zunächst drückt und haltet Ihr dafür den Power-Button. Wenn das Samsung-Logo erscheint, lasst Ihr ihn wieder los und haltet die Leister-Taste, bis der Bootvorgang abgeschlossen ist. Wenn alles geklappt hat, wird unten im Display „Sicherer Modus“ eingeblendet.

In diesem Zustand startet das Galaxy S8 nur mit den nötigsten Programmen und Diensten. Drittanbieter-Software wird nicht automatisch gestartet. Deshalb könnt Ihr etwa fehlerhafte Apps von dem Gerät problemlos deinstallieren, die den herkömmlichen Bootvorgang verhindert haben. Um den sicheren Modus anschließend zu verlassen, reicht es, das Smartphone einmal aus- und wieder anzuschalten.

Zurücksetzen als letzte Option

Sollten die Maßnahmen immer noch nicht ausreichen, könnt Ihr das Smartphone vielleicht durch ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen wieder in Gang bringen. Der Nachteil: Bei dieser Methode gehen alle Daten verloren, die sich nicht auf einer SD-Karte befinden oder zuvor via Backup gesichert wurden. Deshalb ist es ratsam, wichtige Dateien alle paar Monate durch eine Kopie zu sichern. Bevor Ihr den sogenannten "Factory Reset" durchführt, solltet Ihr Euren Google Account in den "Einstellungen" von dem Gerät entfernen, damit Ihr nach dem Vorgang ohne Probleme Zugriff auf das Smartphone erhaltet, sofern Ihr die "Device Protection" im Account aktiviert habt.

Um das Smartphone auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, müsst Ihr es zunächst ausschalten. Drückt und haltet nun gleichzeitig die Power-, Lauter- und Bixby-Taste gedrückt. Lasst alle Tasten los, wenn das Logo von Samsung erscheint. Auf dem Display seht Ihr nun ein Menü, in dem keine Eingaben via Touch-Display möglich sind: Stattdessen navigiert Ihr mit der Lautstärke-Wippe bis zur Option „wipe data/factory reset“. Bestätigt die Auswahl mit einem kurzen Druck auf die Power-Taste und wartet, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Danach wählt Ihr „reboot system now“ aus, um den Modus wieder zu verlassen. Ist der Reset vollzogen, müsst Ihr das Smartphone wieder komplett neu einrichten. Dafür kommt es hoffentlich zu keinen Hängern oder Abstürzen mehr.

Zusammenfassung: