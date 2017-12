Samsung Galaxy S8 Plus kaufen: So bekommt ihr das Top-Smartphone

Midnight Black, Orchid Grey, Arctic Silver, Rose Pink und Coral Blue – das Galaxy S8 Plus von Samsung ist in fünf verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Was das High-End-Smartphone noch an Features bietet und wie viel ihr investieren müsst, haben wir für euch zusammengestellt.

Das Top-Gerät wurde wie das Galaxy S8 am 29. März 2017 enthüllt. Samsung verpasste sowohl dem normalen Galaxy S8 Plus als auch der Duo-Version mit 2 SIM-Kartenslots eine unverbindliche Preisempfehlung von 899 Euro. Der Preis für das High-End-Smartphone hat es natürlich in sich. Ihr müsst ihn allerdings nicht zwingend auf einmal zahlen, sondern könnt ihn auch bis zu 24 Monate lang in kleinen Raten abstottern – zum Beispiel über eine Finanzierung oder bei einem Mobilfunkanbieter. Wer ohnehin einen neuen Mobilfunkvertrag abschließen möchte, kann dies mit dem Kauf des Galaxy S8 Plus verbinden.

Features: Mehr als nur ein XXL-Display

Das Galaxy S8 Plus ist mit einem 6,2 Zoll großen Super-AMOLED-Display ausgestattet, das mit 2960 x 1440 Pixeln auflöst. Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy S8 kommt auf 5,8 Zoll. Auf einen Rahmen verzichtet Samsung nahezu vollständig (Infinity Display). Ein Achtkern-Chipsatz treibt den großen Bruder vom Galaxy S8 an: Der Exynos 8895 wird von vier Gigabyte Arbeitsspeicher unterstützt. Der interne Speicher liegt bei 64 Gigabyte. Optionen, mit mehr oder weniger Speicher, wie sie beispielsweise Apple ab Werk anbietet, gibt es keine. Mit einer microSD-Karte erhöht ihr die Kapazität aber auf bis zu 256 Gigabyte.

Die Hauptkamera löst mit 12 Megapixeln, die Frontlinse mit acht Megapixeln auf. Beide bieten eine f/1.7-Blende. Für die Sicherheit zeichnen ein Iris-Scanner, eine Gesichtserkennung und ein Fingerabdrucksensor verantwortlich. Samsung setzt auf einen 3500 mAh großen Akku (Galaxy S8: 3000 mAh), erreicht den IP68-Standard (wasser- und staubdicht) und verfügt über einen USB-Typ-C-Anschluss. Alle weiteren Spezifikationen und welchen Eindruck das Smartphone bei uns hinterlassen hat, lest ihr im CURVED-Test.