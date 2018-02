Samsung Galaxy S9 kaufen: Preise, Varianten und Spezifikationen

Das Samsung Galaxy S9 ist eines der aktuell leistungsstärksten Android-Flaggschiffe und der Nachfolger des S8. Bestellbar ist das High-End-Smartphone seit Ende Februar 2018. Was ihr über technische Ausstattung, Preise und Konfigurationen wissen müsst, erfahrt ihr hier bei uns.

Aktuell stehen drei Farbvarianten des Samsung Galaxy S9 zur Auswahl: Schwarz, Blau und Violett. Habt ihr euch für eine davon entschieden, bleibt noch die Wahl der richtigen Konfiguration: Die Basisausführung mit 64 GB internem Speicher kostet 849 Euro. Für die 256-GB-Variante verlangt Samsung 100 Euro mehr.

Wer nicht so viel Geld auf einmal aufbringen möchte, kann das Galaxy S9 mit Vertrag kaufen. Dann bezahlt ihr den Kaufpreis in monatlichen Raten ab. Seid ihr bereits an einen Mobilfunkanbieter gebunden und interessiert euch nur für das Gerät, besteht außerdem die Möglichkeit einer Finanzierung. Je nach Anbieter fallen dabei keine oder nur geringe Zinsen an.

Samsung Galaxy S9: technische Spezifikationen

Abgesehen vom internen Speicher unterscheiden sich die beiden Konfigurationen des Galaxy S9 nicht voneinander. In dem Flaggschiff kümmert sich hierzulande stets Samsungs Top-Chipsatz Exynos 9810 um die Rechenleistung. Ihm zur Seite stehen 4 GB RAM. Der wahlweise 64 GB oder 256 GB umfassende interne Speicher lässt sich via microSD-Karte um bis zu 400 GB erweitern.

Das Galaxy S9 in Lila von vorne (© 2018 CURVED)

und in Blau von hinten. (© 2018 CURVED)





Das Highlight ist aber wohl die 12-MP-Hauptkamera, deren Blendenöffnung sich variabel einstellen lässt. Damit könnt ihr bei Bedarf zwischen f/1.5 und f/2.4 wechseln – ähnlich wie beispielsweise bei einer Spiegelreflexkamera. Samsung verspricht außerdem 28 Prozent mehr Lichteinfall und weniger Bildrauschen. Darüber hinaus nimmt die Kamera des Galaxy S9 Superzeitlupenvideos mit 960 Bildern pro Sekunde auf. Die 8-MP-Frontkamera ermöglicht AR-Emojis, die Apples Animojis ähneln.

Das 5,8 Zoll große "QHD+"-Display löst mit 2960 x 1440 Pixeln auf. Der untere Bildschirmrand ist im Vergleich zum S8 etwas geschrumpft. Außerdem unterstützt das Samsung Galaxy S9 Quick Charge und kabelloses Aufladen. Als Betriebssystem ist Android 8.0 Oreo mit Samsung Experience 9.0 vorinstalliert.