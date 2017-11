Screenshot mit iOS 11 bearbeiten: So geht’s

Mit iOS 11 könnt ihr Screenshots auf dem iPhone oder iPad direkt bearbeiten: Texte hinzufügen, eine Stelle markieren oder herum malen. Mit wenigen Klicks, erreicht man in der Regel sein Ziel.

Die schnelle Bearbeitungsfunktion der Screenshots bietet zwar nicht so viele Möglichkeiten wie die Fotos-App, aber für kurze Anmerkungen oder Markierungen auf den Bildschirmfotos ist sie genau richtig. Nach der Aufnahme bleibt der Screenshot kurz in der linken, unteren Ecke des Displays "hängen". Tippt ihn dann an, um die Bearbeitung zu starten.

Filzstift, Textmarker und Buntstift

Im Bearbeitungsfenster könnt ihr zwischen drei Stiften wählen: Der Filzstift wird je nach Geschwindigkeit dicker oder dünner und übermalt Bereiche komplett. Mit ihm ließen sich z.B. persönliche Daten unlesbar machen. Mit dem Textmarker hebt man sie dagegen hervor. Mit dem dünnen Buntstift lassen sich eher feine Akzente setzen, die ebenfalls das dahinter liegende nicht komplett verbergen. Bei allen drei Stiften stehen sechs Farben zur Auswahl: Weiß, Schwarz, Blau, Grün, Gelb und Rot. Mit dem Radiergummi entfernt ihr jeden gemalten Strich komplett, den es berührt und nicht nur den Bereich über den man mit dem Finger wischt.

Stift und Farbe auswählen. (© 2017 CURVED)

Weitere Elemente hinzufügen. (© 2017 CURVED)





Über das Plus-Zeichen in der rechten unteren Ecke kann man eine Textbox oder eine zuvor im System gespeicherte Unterschrift einfügen. Außerdem lässt sich hier ein Detail mit einer Lupe hervorheben oder ein Rechteck, einen Kreis, eine Sprechblase oder einen Pfeil hinzufügen. Sie lassen sich in Größe und Ausrichtung anpassen und heben so eine Stelle auf dem Screenshot hervor. Sie sind gegen das Radiergummi immun und verschwinden nur über die Zurück-Pfeile in der rechten oberen Ecke.

Mit dem Lasso-Symbol lassen sich alle Markierungen und andere Ergänzungen im ausgewählten Bereich "einfangen" und zusammen verschieben.