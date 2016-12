Siri unter iOS 10: So sprecht Ihr auch längere Kommandos fehlerfrei ein

Mitunter kann es schon mal problematisch werden, wenn Ihr Eurem iPhone oder iPad gerne Kommandos über die integrierte Sprachassistenz Siri gebt, jedoch hin und wieder überlegen müsst, was Ihr noch mal genau sagen wolltet. Sobald Ihr nämlich eine kurze Denkpause einlegt, könnte Siri bereits vermuten, Ihr habt alles Wichtige gesagt. Das Ergebnis ist ein halber Befehl, der nicht selten fehlerhafte Ergebnisse hervorbringt. Deshalb erklären wir Euch, wie Ihr unter iOS 10 auch längere Texte und Befehle fehlerfrei an die Sprachassistenz weitergeben könnt.

Siri zum Zuhören bringen

Es wäre auch nicht auszudenken, wenn Ihr deshalb der Schwiegermutter anstatt "Kommt uns besser nicht besuchen, wir sind krank und stecken Euch nur an" nur den Text "Kommt uns besser nicht besuchen" zusendet. Die Lösung: Eure KI-Assistenz muss so lange aktiv bleiben, bis Ihr das Kommando vollständig weitergegeben habt. Dies lässt sich bei einem iPhone oder iPad mit iOS 10 recht einfach bewerkstelligen. Normalerweise müsst Ihr nur einmalig etwas länger auf den Home Button drücken, um Siri zu aktivieren. Wenn Ihr nun den Home Button aber lange gedrückt haltet, bleibt auch Apples Sprachassistenz so lange aktiv, wie Ihr die Taste betätigt. Nun könnt Ihr in aller Ruhe Euren Befehl einsprechen.

Tipp: Sprachaktivierung einrichten

Dieser Trick funktioniert leider nicht, wenn Ihr die Künstliche Intelligenz über den Sprachbefehl "Hey Siri" ohne Tasteneingabe aktiviert. Trotzdem ist dies eine praktische Methode, um mit Eurem Smartphone zu kommunizieren. Neuere iOS 10-Geräte wie das iPhone 7 verfügen nämlich über ein Feature, das Euch die Sprachassistenz auch dann nutzen lässt, wenn sich das Smartphone gar nicht in Euren Händen befindet. Sofern Ihr die Funktion nicht bei der initialen Einrichtung aktiviert habt, könnt Ihr dies nachholen, indem Ihr Eure Einstellungen aufruft und "'Hey Siri' erlauben" aktiviert. Anschließend müsst Ihr den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen und den entsprechenden Satz mehrmals einsprechen, damit die Sprachassistenz künftig Eure Stimme erkennt.

Zusammenfassung: