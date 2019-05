Smart Home mit Apple: So steuert sich euer intelligentes Zuhause selbst

Ihr seid Apple-Nutzer und habt euer Smart Home bereits eingerichtet? Dann ist es Zeit für den nächsten Schritt: Mit Automationen könnt ihr dafür sorgen, dass sich eure Apple-HomeKit-kompatiblen Geräte ohne euer Zutun steuern. Wir verraten euch, wie das gelingt und warum ihr euch die Mühe machen solltet, Automationen via App zu erstellen.

Durch Automationen steuern sich HomeKit-kompatible Geräte in eurem Smart Home selbständig

Die Einrichtung erfolgt über die Home-App für iOS oder Mac

Automationen lassen sich basierend auf Aktionen, Zeitpunkten oder Standorten festlegen

Wenn ihr Apple HomeKit verwendet, steuert ihr euer Smart Home vermutlich über die dafür vorgesehene iOS-App auf eurem iPhone oder iPad. Auch Apple TV oder ein Apple HomePod lassen sich als Steuerzentrale einrichten. In vielen Fällen ist es aber gar nicht nötig, selbst über ein iOS-Gerät Anweisungen zu erteilen. Denn mit der Home-App von Apple könnt ihr Smart-Home-Komponenten mit HomeKit-Unterstützung selbstständiger machen. Dann schalten sich etwa LED-Lampen von Philips Hue und OSRAM Smart oder Thermostate wie Eve Smoke und Eve Thermo automatisch an und aus. In diesem Ratgeber erklären wir die Einrichtung unter iOS. Die dafür notwendige App gibt es aber auch als Mac-Version.

Warum Hausautomatisierung?

Hausautomatisierung erfordert zwar eine intensivere Auseinandersetzung mit eurem intelligenten Zuhause. Doch wenn ihr die sogenannten Automationen erst einmal eingerichtet habt, müsst ihr euch im Alltag weniger um eure einzelnen Geräte kümmern – und könnt das iPhone stecken lassen. Zunächst müsst ihr aber einstellen, wie die Komponenten eures Smart Homes auf bestimmte Gegebenheiten reagieren sollen. So könnt ihr die Vorgänge in eurem Apple-Smart-Home etwa an Tageszeiten, Geräte-Aktionen oder euren Standort koppeln.

Voraussetzungen für Automationen

Automationen für Geräte, die Apple HomeKit unterstützen, richtet ihr über die Home-App von Apple ein. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass ihr ein iPad, Apple TV (4K oder HD) oder einen HomePod als Steuerzentrale verwendet. Wie ihr das macht, beschreiben wir in einem anderen Ratgeber. Außerdem müsst ihr eure Apple-HomeKit-kompatiblen Geräte in der Home-App hinzufügen und die aktuellste iOS-Version auf eurem iPhone, iPad oder iPod Touch installieren.

Aktionsbasierte Automationen erstellen

Apple-HomeKit-Automationen auf Basis einer Aktion legen fest, wie ein Smart-Home-Gerät auf die (De-)Aktivierung oder das Signal eines anderen reagiert. Dazu öffnet ihr in der Home-App auf dem iPhone, iPad oder iPod touch den Tab "Automation". Tippt nun auf "Neue Automation erstellen". Nun müsst ihr euch entscheiden, für welche Art von Aktion ihr eine Automation anlegen wollt. Soll das An- oder Ausschalten eines Geräts der Auslöser sein, entscheidet ihr euch für "Wenn ein Gerät gesteuert wird". Soll dagegen ein Sensor den Ausschlag geben, tippt ihr auf "Wenn ein Sensor etwas entdeckt".

Im nächsten Schritt tippt ihr in der App auf das Apple-HomeKit-Gerät, dessen Aktion den Vorgang in Gang setzen soll. Dann wählt ihr die Aktion selbst aus und anschließend das reagierende Gerät. Danach haltet ihr dessen Schaltfläche in der Home-App von Apple gedrückt, um einzustellen, wie genau es reagieren soll. Statt eines einzelnen Gerätes könnt ihr auch eine Szene als Ergebnis der Automation festlegen.

Anwesenheitsbasierte Automationen festlegen

Mithilfe von Automationen könnt ihr auch einstellen, dass euer Apple-Smart-Home auf eure Anwesenheit reagiert. So könnten sich etwa eure LED-Lampen automatisch einschalten oder euer Lieblingslied ertönen, wenn ihr nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommt. Dazu begebt ihr euch wie oben beschrieben in den "Automation"-Tab der Home-App. Dann tippt ihr auf "Neue Automation erstellen" oder das Plus-Icon.

Anschließend entscheidet ihr euch für "Wenn Personen ankommen". Wollt ihr dagegen, das euer Apple-Smart Home reagiert, wenn ihr fortgeht, wählt ihr "Wenn Personen den Ort verlassen". Wenn es sich bei dem Ort nicht um euer Zuhause, sondern etwa eure Arbeitsstätte handelt, müsst ihr das nun angeben. Danach wählt ihr die Geräte aus, die auf euer Eintreffen beziehungsweise Fortgehen reagieren sollen. Haltet die entsprechenden Schaltflächen gedrückt, um die Reaktionen genauer zu definieren.

Zeitpunkt für automatisierte Aktionen einstellen

Möglicherweise wollt ihr, dass euer Apple-Smart-Home zu einem bestimmten Zeitpunkt Aktionen automatisch ausführt. Auch das stellt ihr über die Home-App ein. Legt wie oben beschrieben eine neue Apple-HomeKit-Automation in der App an und tippt dann im zweiten Schritt auf "Zu einer bestimmten Tageszeit". Nun könnt ihr Datum und Uhrzeit für die von euch gewünschte Automation festlegen. Unter "Personen" stellt ihr auf Wunsch ein, dass diese nur bei Anwesenheit bestimmter Personen durchgeführt werden soll.

Anschließend bestimmt ihr die Apple-HomeKit-Geräte oder Szenen, die sich zu dem gewünschten Zeitpunkt aktivieren sollen. In welcher Form genau, könnt ihr nach einem langen Druck auf die entsprechenden Schaltflächen einstellen. Nach Erstellen einer Apple-HomeKit-Automation erhält auch diese eine eigene Schaltfläche, über die ihr den gesamten Vorgang aktivieren oder deaktivieren könnt. Außerdem könnt ihr hier festlegen, nach welcher Zeit die Automation beendet werden soll.

