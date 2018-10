Smart Home mit IFTTT: So funktioniert "If This Then That"

Eure smarten Lichter könnt ihr über "If This Then That" mit anderen Geräten verknüpfen. Sogar mit Aktionen auf Facebook.

Mit einem Smart Home könnt ihr viele Routinen erstellen, die bestimmte Aktionen auslösen. Dafür und für Automation benötigt ihr aber nicht immer ein Hub, der euch die Features direkt bietet. Mit "If This Then That" (IFTTT) gibt es auch eine Software-Lösung, über die ihr verschiedene Aktionen auslösen könnt. Wir erklären, was sich hinter dem Dienst verbirgt und wie ihr ihn nutzt.

Automatisierung von eurem Smart Home

Ein Smart Home ist nur halbwegs komfortabel, wenn ihr alle eure Geräte nur über ein Smartphone bedienen könnt. Mit einem smarten Lautsprecher und etwas Automation erhöht sich der Komfort dagegen enorm. Mit IFTTT könnt ihr etwa über Amazon Echo oder einem anderen Alexa-Lautsprecher Geräte miteinander kombinieren und so Aktionen auslösen. Der Dienst erlaubt es zudem, Regeln aufzustellen. Tritt etwas Bestimmtes ein, erfolgt eine bestimmte Reaktion – so in etwa funktioniert "If This Then That".

Damit ihr das Ganze nutzen könnt, benötigt ihr zunächst einen Account bei IFTTT. Sobald ihr angemeldet seid, könnt ihr auf der Webseite der Plattform unter "Services" Dienste und Geräte verbinden. Sucht beispielsweise nach Alexa, wenn ihr einen Amazon Echo für eine Automation verwenden möchtet. Wählt ihr den entsprechenden Eintrag an, müsst ihr euch anschließend mit eurem Amazon-Konto einloggen, um IFTTT mit dem smarten Lautsprecher zu verbinden. Diesen Vorgang wiederholt ihr für alle eure smarten Geräte, die von der Plattform unterstützt werden.

Aktionen mit IFTTT erstellen

Nachdem ihr eure Geräte mit IFTTT verbunden habt, könnt ihr Aktionen für die Automatisierung festlegen – sogenannte "Applets". Klickt oder tippt auf der IFTTT-Webseite dafür auf die entsprechende Karte und wählt "New Applet" aus. Wählt das blau markierte "this" an und sucht eines eurer Smart-Home-Geräte aus, das ihr mit der Plattform verbunden habt. Anschließend könnt ihr euch einen Befehl oder einen Zustand aussuchen, durch den später eine Aktion ausgelöst wird. Für Alexa stehen euch viele verschiedene Dinge zur Auswahl, zum Beispiel das Ende eines Timers oder ein spezifischer Sprachbefehl, den ihr selbst festlegen könnt.

Wenn ihr den ersten Teil eurer Automatisierung erledigt habt, wählt ihr das nun blau markierte "then" an und sucht erneut nach einem eurer Geräte. Danach legt ihr die Aktion fest, die ausgelöst werden soll. Ein Beispiel: Über IFTTT könnt ihr auf diese Weise festlegen, dass eure smarten Lampen immer dann blau leuchten, wenn ihr Alexa nach dem nächsten HSV-Spiel fragt.

Routinen auch für Smartphone und Co. möglich

IFTTT gibt es auch als App für euer Smartphone. Hier könnt ihr auch ganz ohne Smart Home Aktionen festlegen – oder welche mit euren smarten Gadgets kombinieren. Einige Beispiele: Euer mobiles Gerät kann dadurch bestimmte über Social-Media veröffentlichte Fotos automatisch in eurer Cloud sichern. Alternativ könnt ihr eure smarten Lampen kurz in Rot aufleuchten lassen, wenn ihr eine neue SMS erhaltet. Ein weiteres mögliches Applet: Seid ihr 30 Meter von eurem Zuhause entfernt, schaltet sich euer WLAN auf dem mobilen Gerät automatisch ein. Ein Alexa-Lautsprecher könnte sogar einen Timer auf eurem Smartphone starten, wenn ihr den Befehl dazu erteilt – Möglichkeiten gibt es unzählige.

Ihr müsst die Automatisierungen aber nicht unbedingt alle selbst erstellen. Über die Suche von IFTTT findet ihr viele Applets, die von anderen Nutzern oder von den Herstellern selbst stammen. Womöglich entdeckt ihr hier praktische Aktionen, die euch selbst nicht in den Sinn gekommen wären. Stöbern dürfte sich also lohnen.