Smart Stay: So bleibt Euer Galaxy S8 beim Lesen an

Dank Smart Stay bleibt das Display des Galaxy S8 an

Auf dem Galaxy S8 Smart Stay benutzen: Ihr habt das Smartphone vor Euch liegen und lest einen Text, doch plötzlich schaltet sich das Display aus, weil Ihr keine Eingabe vorgenommen habt – vielleicht kennt Ihr dieses Problem oder habt einen anderen Grund, warum der Bildschirm aktiviert bleiben sollte. Wir erklären Euch, wie Ihr auf dem S8 und dem S8 Plus das Feature Smart Stay einschaltet.

Die Funktion ein- und ausschalten

Wenn Ihr Smart Stay einschalten wollt, öffnet Ihr auf Eurem Galaxy S8 oder S8 Plus zunächst die "Einstellungen". Das könnt Ihr vom Startbildschirm, vom App Drawer oder vom Benachrichtigungs-Zentrum aus tun. Scrollt herunter und tippt auf "Erweiterte Funktionen (Spiele, Einhand-Modus)". Nun schiebt Ihr den Schalter neben "Smart Stay" nach rechts, sodass er blau unterlegt ist – fertig. Das Feature ist aktiviert. Wenn Ihr die Funktion wieder ausschalten möchtet, tut Ihr das ebenfalls über den Pfad "Einstellungen | Erweiterte Funktionen | Smart Stay".

Nachteile von Smart Stay

Smart Stay sorgt dafür, dass der Bildschirm des Galaxy S8 oder S8 Plus eingeschaltet bleibt, während Ihr darauf guckt. Dazu nutzt das Smartphone die Frontkamera, die sicherstellt, dass Ihr Euch vor dem Display befindet. Da die Frontkamera deshalb dauerhaft aktiviert ist, wird eine Menge Energie benötigt. Somit solltet Ihr im Hinterkopf behalten, dass die Akkulaufzeit verkürzt wird, je länger Ihr Smart Stay am Stück aktiviert lasst.

Das Feature funktioniert am besten, wenn gute Lichtverhältnisse herrschen; aber nicht, wenn das Smartphone direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Außerdem solltet Ihr das Galaxy S8 oder S8 Plus im besten Fall in der Hand halten und selbst eine aufrechte Position einnehmen.

