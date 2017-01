Snapchat: So nutzt Ihr den Dienst an Eurem PC oder Mac

Snapchat am großen Bildschirm: Eine offizielle Version des Messengers für PC oder Mac gibt es nicht. Über einen Workaround seid Ihr allerdings trotzdem in der Lage, die App bequem vom Computer aus zu benutzen. In diesem Ratgeber verraten wir Euch, wie Ihr den Dienst auf Eurem Desktop-System zum Laufen bringt.

Workaround Emulator

Im Gegensatz zu anderen beliebten Messengern wie WhatsApp, besitzt Snapchat keine Desktop- oder Web-Version, auf die Ihr zurückgreifen könnt. Um die App dennoch auf einem Computer lauffähig zu bekommen, muss die entsprechende Abhilfe über einen Emulator erfolgen, der dem Programm ein Android-System vorgaukelt. Zu den beliebtesten Vertretern gehören hier der "Blue Stacks App Player" sowie "andY". Die entsprechenden Clients könnt Ihr kostenlos über die jeweilige Webseite des Entwicklers herunterladen. Achtung: Die Gratis-Version vom Blue Stacks App Player kann Werbung enthalten.

Sobald Ihr beispielsweise den Blue Stacks App Player gestartet habt, klickt Ihr oben auf den Reiter "Android", um in den Play Store zu gelangen. Meldet Euch hier mit Euren Google Account-Daten an, sucht nach Snapchat und ladet das Programm herunter. Startet den Messenger und meldet Euch auch hier mit Euren Kontodaten an, um das Programm nutzen zu können.

Inhalte verschicken

Während die Emulation von Snapchat auf einem Desktop-System auch viele Vorteile bietet, entstehen leider auch Nachteile. So besteht zum Beispiel keine Unterstützung für die mit Eurem Computer verbundene Kamera oder das Mikrofon. Das sollte Euch jedoch nicht daran hindern, Inhalte über einen PC oder Mac an Kontakte zu verschicken. Wenn Ihr etwa ein Windows 10-System verwendet, öffnet sich in einem Chat bei einem Klick auf die Medien-Bibliothek ein Fenster, in dem Ihr "Aus Windows abholen" auswählt. Anschließend könnt Ihr die Ordner Eures Computers nach Inhalten durchstöbern, die Ihr über den Messenger hochladen und versenden möchtet.

Um etwa ein frisches Selfie mit einem Kontakt zu teilen, könnt Ihr zum Beispiel zuerst ein Foto mit Eurer Webcam durch den Einsatz eines anderen Programms knipsen. Anschließend importiert Ihr das Ergebnis, wie oben beschrieben, in den Emulator beziehungsweise Snapchat. Das ist womöglich etwas umständlicher als am Smartphone, doch dafür profitiert Ihr beim Schreiben von einer physischen Tastatur sowie dem größeren Bildschirm.

