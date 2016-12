Snapchat Weltlinsen nutzen – so geht's

Die Snapchat-App bietet längst nicht mehr nur für Selfies besondere "Verschönerungseffekte". Mit den sogenannten Weltlinsen steht Euch nun auch eine Effekt-Palette für Fotos und Videos von Eurer "Welt" zur Verfügung. Wie Ihr die Weltlinsen nutzt und welchen Einfluss diese auf Eure Selfies haben, erfahrt Ihr in diesem Ratgeber.

Weltlinsen aktivieren

Um die Weltlinsen zu aktivieren, startet Ihr zunächst Snapchat und begebt Euch in den Kamera-Modus der App. Dort drückt Ihr mit dem Finger länger auf einen beliebigen Punkt auf Eurem Display. Anschließend tauchen mehrere kleine Linsen auf dem Bildschirm neben dem Auslöse-Button auf, die Ihr durch Wischbewegungen nach links und rechts wechseln könnt. Wenn Ihr auf das "X" unter dem Auslöser tippt, beendet Ihr den Modus wieder.

Weltlinsen nutzen

Sobald Ihr eine Linse per Wischer auswählt, ist diese bereits in der Snapchat-App aktiv. Ihr könnt mit dem Effekt ein Foto erstellen oder ein kurzes Video aufnehmen, indem Ihr länger auf den Auslöse-Button drückt. Einige der Effekte seht Ihr allerdings nicht sofort. Euer Smartphone gibt Euch in diesem Fall einen entsprechenden "Schaut Euch Um"-Hinweis.

Die Weltlinsen sind in der Snapchat-App allerdings nur so lange aktiv, wie Ihr Eure Hauptkamera benutzt. Sobald Ihr oben rechts auf das Kamera-Icon tippt und die Frontkamera aktiviert, ändert sich auch der Effekt vieler Linsen. Wenn Ihr beispielsweise vorher einen Effekt eingestellt habt, der das Bild mit Hundeohren und Schnauze ziert, setzt Euch die App beim Kamera-Wechsel die entsprechende Hunde-Verkleidung einfach selbst auf. Viele Linsen bieten zudem einen Soundeffekt, der beim Aufzeichnen eines Videos erhalten bleibt.

Zusammenfassung: