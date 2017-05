So könnt Ihr den iPhone-Kompass mit Apple Maps nutzen

Schon seit vielen Jahren sind iOS-Smartphones, wie auch das iPhone 7, mit einem Magnetometer ausgestattet. Dadurch ist auch ein digitaler Kompass vorhanden, der Euch auf dem Apple-Gerät die Himmelsrichtung anzeigt und Euch bei der Orientierung hilft. Um dieses Feature auch mit Apple Maps verwenden zu können, muss die entsprechende Option jedoch vorher aktiviert werden. Wir beschreiben Euch, was Ihr dafür tun müsst.

Kompass aktivieren

Um den Kompass mit Apple Maps für die Navigation zu nutzen, müsst Ihr Euch zunächst in die "Einstellungen" Eures iPhone begeben. Scrollt nun etwas herunter und tippt auf den Menüpunkt "Karten", anschließend auf "Fahren & Navigation". Unter dem Reiter "In Navigation Anzeigen" aktiviert Ihr nun den Eintrag "Kompass".

Die Funktionen vom Kompass

In der 2D-Ansicht seht Ihr während der Navigation mit Apple Maps oben rechts ein Kompass-Symbol. Wenn Ihr die Karte beispielsweise mit zwei Fingern gedreht habt, reicht ein Fingertipp auf das Kompass-Symbol, damit der Kartenausschnitt wieder Richtung Norden ausgerichtet ist.

Auch beispielsweise während der Autofahrt kann der Kompass sich als nützlich erweisen: Während der Navigation mit Apple Maps im 3D-Modus wird Euch der Kompass deutlich vereinfacht angezeigt: Oben links ist nicht mehr das Kompass-Symbol zu sehen, sondern eine Angabe der Himmelsrichtung. So könnt Ihr auch ohne Große Ablenkung am Steuer schnell nachschauen, ob Euch die Navigation zum Beispiel immer noch wie gewünscht nach Norden führt, oder ob Ihr gerade womöglich einen Umweg nehmt und Richtung Süden unterwegs seid.

Präzision erhöhen

Gerade dann, wenn der digitale Kompass auf Eurem iPhone ab und zu in die falsche Richtung zeigt, könnt Ihr ihn mit einer weiteren Einstellung möglicherweise wieder "einnorden" und die Präzision erhöhen. In den "Einstellungen" Eures Apple-Smartphones findet Ihr hinter dem Menüpunkt "Kompass" die Option "Geografischer Norden". Sobald Ihr diese aktiviert habt, richtet sich Euer Smartphone nicht mehr nach dem magnetischen Norden, sondern nach dem – wie der Name der Einstellung schon sagt – geografischen Norden aus.

Damit der Kompass zudem schnell und zuverlässig arbeitet, solltet Ihr sicherstellen, dass die automatische Kalibrierung aktiviert ist. Die entsprechende Option ist auf dem iPhone etwas versteckt. Folgt dem Pfad "Einstellungen | Datenschutz | Ortungsdienste | Systemdienste" und aktiviert die "Kompasskalibrierung", sofern sie noch nicht eingeschaltet ist.

