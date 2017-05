So könnt Ihr mit Googles Gboard eine schwarze Tastatur einstellen

Google hat seiner Tastatur-App Gboard mehrere frei wählbarer Hintergründe spendiert – eine rein schwarze Variante ist bis dato aber noch nicht dabei. Falls Ihr ein solches Theme vermisst, könnt Ihr Euch jedoch mit einem einfachen Trick behelfen.

Benutzerdefiniertes Tastatur-Design festlegen

Unter den Tastatur-Vorlagen in den "Einstellungen" von Gboard könnt Ihr Euch mehrere Farben aussuchen – darunter auch einige sehr dunkle Designs. Ein reines Schwarz ist allerdings nicht dabei, da zumindest die obere Zeile immer einen Kontrast zum Rest der Tastatur darstellt. Eine einfarbige Variante generiert Ihr so:

Im ersten Schritt müsst Ihr Euch in die "Einstellungen" von Gboard begeben. Dafür könnt Ihr entweder den Pfad über die "Systemeinstellungen" nutzen oder einfach auf der Gboard-Tastatur die Komma-Taste länger gedrückt halten. Habt Ihr Euch für die zweite Variante entschieden, erscheint ein Zahnradsymbol über dem Komma. Wählt Ihr es an, müsst Ihr in dem sich öffnenden Fenster auf "Gboard-Tastatureinstellungen" tippen. Jetzt drückt Ihr auf den Reiter "Design". Dort befinden sich die zur Auswahl stehenden Tastatur-Themes – darunter mehrere Farben und Landschaften wie Strände oder endlose grüne Wiesen. Ganz oben gibt es aber auch den Punkt "Benutzerdefiniert". Diesen wählt Ihr nun aus.

Den Hintergrund über die Helligkeit anpassen

Jetzt habt Ihr zwei Möglichkeiten, um an die schwarze Tastatur zu gelangen: Entweder befindet sich bereits ein verwendbares, schwarzes Bild im Speicher Eures mobilen Endgeräts oder Ihr wählt einfach ein beliebiges anderes Bild aus und bearbeitet es weiter. Zunächst bietet Euch Gboard an, das Bild vor dem Einsetzen zu skalieren beziehungsweise einen Bildausschnitt festzulegen. Hier müsst Ihr keine Auswahl treffen und könnt gleich auf "Weiter" tippen, da der Hintergrund einfarbig schwarz sein soll. Als Nächstes könnt Ihr die Helligkeit des Bildes hinter den Buchstaben anpassen. Hier ergibt sich der gewünschte Effekt: Steht der Schieberegler ganz links – also auf 0 Prozent – ist das Bild automatisch schwarz. Dann könnt Ihr den Vorgang mit "Fertig" bestätigen.

Nun folgen einige letzte Einstellungsmöglichkeiten: Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr zum Beispiel die Tastenränder ein- beziehungsweise ausstellen oder mit einem Druck auf das Stift-Icon zurück zur Skalierung gelangen. Seid Ihr mit dem Ergebnis doch nicht zufrieden und wollt das Bild als Hintergrund verwerfen, genügt ein Druck auf das Mülleimer-Icon. Anderenfalls drückt Ihr jetzt auf "Anwenden". Von nun an verfügt die Gboard-Tastatur über einen ausschließlich schwarzen Hintergrund. Um den Vorgang rückgängig zu machen, begebt Ihr Euch zurück in das Design-Menü und wählt den vorherigen Hintergrund unter "zuletzt verwendet" aus.

