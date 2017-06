So nutzt Ihr das Drag-and-Drop-Feature von iOS 11 auf dem iPad Pro

Das Arbeiten auf dem iPad Pro ist mit iOS 11 benutzerfreundlicher: Mit dem Update des Betriebssystems im Herbst 2017 kommen zahlreiche Features auf das Tablet, unter anderem auch das Verschieben und Ablegen von Inhalten – kurz Drag and Drop genannt. Wir erklären Euch, wie Ihr die Funktion auf dem Profi-Tablet von Apple verwendet.



Drag and Drop für einzelne Dateien

Wenn Ihr auf dem iPad Pro unter iOS 11 ein Element verschieben wollt, müsst Ihr es einfach nur mit einem Tipp Eures Fingers aufnehmen, den Druck halten und könnt den Inhalt dann zum Beispiel in eine andere App ziehen. Während das Element an Eurem Finger „klebt“, könnt Ihr mit einem zweiten Finger nebenbei andere Dinge erledigen: Eine App öffnen, ins Dock wechseln, den Split-Screen-Modus aktivieren oder im Control Center des Tablets Einstellungen vornehmen.

Das Objekt haftet so lange an Eurem Finger, bis Ihr auf dem iPad Pro die neue Position erreicht habt und loslasst. Ob eine Datei am neuen Ort abgelegt werden kann oder nicht, zeigt Euch ein kleiner grüner Button oberhalb von ihr an – ist der rot, springt das Objekt nach dem Loslassen automatisch an seinen alten Ort zurück.

Objekte gebündelt verschieben

Doch das ist nicht die einzige Funktion von Drag and Drop unter iOS 11: So könnt Ihr zum Beispiel auch mehrere Objekte bündeln. Nehmt eine Datei wie gewohnt auf und tippt dann mit einem anderen Finger kurz auf die Elemente, die Ihr der Auswahl hinzufügen möchtet. Zusammenkönnt Ihr das Bündel dann an einen anderen Ort verschieben, also zum Beispiel mehrere Fotos auf einmal an eine Mail hängen. Folgende Elemente könnt Ihr beispielsweise auf dem iPad Pro per Drag and Drop verschieben: Apps, Texte, URLs, Bilder und Dateien.

Zusammenfassung: