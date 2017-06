So nutzt man die Einhand-Tastatur in iOS 11

Mit iOS 11 kommt eine Einhand-Tastatur auf das iPhone, die das Verfassen von TExten mit einer Hand erleichtern soll. Wie man sie aktiviert, erfahrt Ihr hier.

Mit den 4,7 und 5,5 Zoll großen iPhones führte Apple bereits ein Hilfsmittel für die Einhandbedienung ein: Doppeltes Tippen auf den Homebutton ließ den oberen Bildschirminhalt nach unten rücken. Neu in iOS 11 ist die Einhand-Tastatur. Dann rücken die Tasten an die rechte oder linke Seite, damit man sie besser mit einem Daumen erreicht.

Über Emojis zur Einhand-Tastatur

Um die Einhand-Tastatur zu aktivieren, hält man die Emoji-Taste gedrückt, bis sich die Tastatur-Auswahl öffnet. Während im oberen Bereich unterschiedliche Tastaturen zur Auswahl stehen, bestimmt Ihr unten die Ausrichtung der Tastatur: links, mittig oder rechts. Die zusammengerückten Tasten lassen sich zwar einfacher mit einer Hand erreichen. Da sie aber schmaler und die Zwischenräume kleiner sind, erwischt man zu Beginn gerne auch mal die falsche Taste. Wer das vermeiden will: Mit einem Klick auf den Pfeil am leeren Rand nimmt die Tastatur wieder ihre herkömmliche Größe an.