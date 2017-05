So richtet Ihr auf dem Galaxy S8 einen sicheren Ordner ein

Das Galaxy S8 verfügt über ein Feature von Samsung, das Euch wichtige Daten verschlüsseln und gesondert aufbewahren lässt. Ihr müsst dafür nur die App "Sicherer Ordner" auf Eurem Smartphone einrichten und nutzen. In diesem Ratgeber erfahrt Ihr Schritt für Schritt, wie Ihr vorgehen müsst und wie Ihr Inhalte anschließend verschlüsselt.

"Sicherer Ordner" einrichten

Wenn Ihr den sicheren Ordner auf Eurem Galaxy S8 einrichten wollt, müsst Ihr gleichzeitig auch eine sichere Methode auswählen, mit der Ihr Euch später Zugriff auf die verschlüsselten und versteckten Dateien verschaffen möchtet. Begebt Euch zunächst in die "Einstellungen" des Smartphones und wählt dort das Menü "Gerätesicherheit" aus. Hier findet Ihr den Menüpunkt "Sicherer Ordner". Tippt auf diese Option und dann auf "Start", um mit dem Einrichten zu beginnen.

Zunächst fordert Euch der Setup-Assistent zur Anmeldung mit Eurem Samsung-Account auf. Habt Ihr keinen, könnt Ihr ein Benutzerkonto kostenlos erstellen. Anschließend geht es um die Sicherheitseinstellungen: Ihr müsst festlegen, mit welcher Sicherheitsmethode Ihr den Ordner schützen wollt. Ihr könnt, etwa wie beim Entsperren des Galaxy S8 selbst, zwischen einem Passwort, einer PIN und einer Mustersperre wählen. Um die Sicherheit noch weiter zu verbessern, könnt Ihr anschließend eine weitere Authentifizierungsmethode auswählen. Diese wird dann zusätzlich abgefragt, wenn Ihr Zugriff auf die Inhalte des Ordners erlangen wollt. Zur Auswahl stehen Euch der Iris-Scanner und der Fingerabdrucksensor.

Dateien hinzufügen und verschlüsseln

Sobald der sichere Ordner eingerichtet ist, könnt Ihr diesen nutzen. Ihr findet ihn in Eurer App-Übersicht. Mit dem Feature können Bilder, Videos, Musik, Dokumente und auch andere Dateitypen vor Dritten geschützt und versteckt werden. So könnt Ihr sensible Daten wie Eure Bankdaten oder Kopien von wichtigen Ausweisen auf dem Galaxy S8 sicher abspeichern – oder Fotos, die andere nicht sehen sollen.

Um Dokumente, Fotos und Co. zu verschlüsseln, müsst Ihr in der App oben auf "Dateien hinzufügen" tippen. Wählt nun die Art des Inhaltes aus und was Ihr in den sicheren Ordner verschieben möchtet. Es ist mit dem Feature übrigens auch möglich, komplette Apps zu verbergen und zu verschlüsseln. Sobald Ihr fertig seid, könnt Ihr oben links "Schützen" auswählen, um die Verschlüsselung zu aktivieren.

Automatische Verschlüsselung aktivieren

Falls Ihr nicht immer daran denken wollt, dass Ihr den Ordner erst noch wieder verschlüsseln müsst, könnt Ihr in der App auch oben rechts auf das Icon mit den drei vertikal angeordneten Punkten tippen. Dadurch öffnet Ihr die erweiterten Einstellungen von "Sicherer Ordner". Direkt der zweite Menüpunkt nennt sich "Sicheren Ordner automatisch sperren". Mit dieser Option könnt Ihr festlegen, dass der Zugriff auf die geschützten Dateien automatisch nicht mehr möglich ist, wenn Ihr das Programm beendet.

Zusammenfassung: