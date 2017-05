So tauscht Ihr den Launcher des Galaxy S8 aus

Falls Euch der Launcher des Galaxy S8 und des Galaxy S8 Plus nicht gefällt oder Ihr den Startbildschirm des Smartphones noch mehr personalisieren wollt, könnt Ihr diesen einfach austauschen. Um diesen Wechsel vorzunehmen, sind jedoch einige Schritte nötig. In diesem Ratgeber erfahrt Ihr, was Ihr zur Nutzung von Drittanbieter-Launchern tun müsst.

Launcher finden

Ihr könnt Euer Galaxy S8 mit alternativen Launchern noch weiter personalisieren und damit auch den Look der Benutzeroberfläche anpassen. So lassen sich etwa auch einige Icons von Standard-Apps ändern oder neue Shortcuts nutzen. Einen neuen Launcher für das Galaxy S8 – und auch für andere Android-Smartphones – findet Ihr beispielsweise im Google Play Store. Sucht dort etwa mit dem Suchbegriff "Launcher" nach einem, der Euch gefällt. Ladet diesen anschließend herunter und wartet, bis die Installation auf dem Smartphone abgeschlossen ist.

Tausch des Launchers nach Installation

Den Tausch des Launchers könnt Ihr auf dem Galaxy S8 ganz einfach vornehmen, nachdem Ihr einen neuen installiert habt. Tippt dafür direkt nach der Installation auf den Homebutton: Android erkennt dann automatisch, dass mehrere Launcher auf dem Gerät vorhanden sind. Ein Pop-Up lässt Euch nun auswählen, welchen Ihr als Standard verwenden wollt.

Wechseln des Launchers im Menü

Ihr könnt den Launcher aber auch später im Menü Eures Galaxy S8 "manuell" wechseln. Dafür müsst Ihr Euch zunächst in die "Einstellungen" des Smartphones begeben. Tippt nun auf "Apps" und dann oben rechts auf das Icon mit den drei Punkten für die erweiterten Einstellungen. Im Pop-Up-Menü wählt Ihr die "Standard-Apps" aus, im nächsten Fenster öffnet Ihr die Option "Startbildschirm". Jetzt zeigt Euch das Smartphone alle installierten Launcher an. Sucht Euch einen aus, den Ihr mit dem Vorzeigemodell verwenden wollt. Über diesen Weg könnt Ihr auch zurück zum Standard-Launcher von Samsung wechseln.

Zusammenfassung: