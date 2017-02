So verschickt Ihr GIFs mit WhatsApp für Android

Nach über einem halben Jahr Testzeit hat das GIF-Feature bzw. die GIF-Suche WhatsApp für Android erreicht. Wo Ihr sie findet und wie Ihr sie nutzt, erfahrt Ihr hier.

Wollt Ihr kurze Animationen über WhatsApp verschicken, so steht Euch unter Android dafür nun eine eigene GIF-Suche zur Verfügung, für die der Messenger mit dem Dienst Giphy zusammenarbeitet.

In diesem Artikel O2 Free S inkl. 6 Monate Sky Ticket

Emojis und GIFs

Die GIF-Suche ist in WhatsApp für Android allerdings etwas versteckt. Ihr findet sie, wenn Ihr die Emoji-Auswahl neben dem Feld für die Texteingabe öffnet und am unteren Rand auf "GIF" klickt. Anschließend könnt Ihr Euch aus den Vorschlägen – deren Auswahl Euch Giphy nicht erklärt - bedienen. Ist auf die Schnelle nicht das passende GIF dabei, könnt Ihr Euch auf die Suche begeben. Klickt dazu auf die Lupe unten am linken Rand.

WhatsApp: Auch unter Android könnt Ihr mit Giphy nach GIFs suchen. (© 2017 CURVED)

Beim Versenden von GIFs müsst ihr Euch nicht zurückhalten. Auch mit WhatsApp-Versionen, die noch nicht über die integrierte GIF-Suche verfügen, können Eure Chat-Partner sie empfangen und sehen. Wir haben mit 2.17.46 verschickt und mit 2.17.24 empfangen, konnten mit letzterer Version aber nicht eigene GIFs suchen oder verschicken.

WhatsApp Web sucht GIFs mit Tenor

Bei WhatsApp Web im Browser findet Ihr die GIF-Suche ebenfalls über die Emoji-Auswahl. Klickt dazu auf das GIF-Symbol ganz rechts am Bildschirmrand. Die Suche dort nutzt übrigens nicht Giphy, sondern einen Dienst namens Tenor.

Unter iOS unterstützt WhatsApp übrigens bereits seit Anfang November 2016 GIFs.