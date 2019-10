Sony Xperia 5 und ein Beziehungsdrama – was uns diese Woche bescherte

Die Woche nähert sich ihrem Ende und wieder mal ist es Zeit für unseren Rückblick auf die Technik-Highlights der letzten sieben Tage. Mit dabei ein Praxistest des Sony Xperia 5, ein kleines Beziehungsdrama zwischen dem iPhone unseres Redakteurs und einem Huawei P30 sowie einige nützliche Ratgeber.

Was geschah in der vorangegangenen Woche? Unsere Highlights findet ihr hier.

Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber das unbeständige Wetter dieser Tage erinnert mich eher an den April als an einen goldenen Oktober. Ähnliche Hochs und Tiefs konnten wir bei den Lesermeinungen zu unseren Artikeln verzeichnen – kein Wunder, sorgten Google, Huawei, Samsung und Co. doch mal wieder für reichlich Aufruhr im Goldfischglas. Turbulent ging es auch bei unseren Praxistests zu; dazu aber mehr nach unseren Kurznews.

News der Woche: Die 5 CURVED-Artikel mit den meisten Leser-Bewertungen

Man soll keine halben Sachen machen … oder doch? Dass halb praktischer sein kann als ganz, möchte Essential mit seinem extrem schmalen Smartphone Project Gem beweisen. Mehr darüber erfahrt ihr hier.

beweisen. Mehr darüber erfahrt ihr hier. In den USA ist die neue Apple Card bereits seit August 2019 nutzbar. Wann die Kreditkarte auch nach Deutschland kommt, welche Voraussetzungen man als Nutzer erfüllen muss, um sie zu aktivieren und was sie überhaupt kann, erläutern wir euch hier.

bereits seit August 2019 nutzbar. Wann die Kreditkarte auch nach Deutschland kommt, welche Voraussetzungen man als Nutzer erfüllen muss, um sie zu aktivieren und was sie überhaupt kann, erläutern wir euch hier. Im Februar 2020 soll Samsung sein neues Flaggschiff Galaxy S11 präsentieren. Wie es möglicherweise aussehen und welche Features es an Bord haben wird, könnt ihr hier nachlesen.

präsentieren. Wie es möglicherweise aussehen und welche Features es an Bord haben wird, könnt ihr hier nachlesen. Für wenig Begeisterung unter unserer Leserschaft sorgte die Nachricht, dass Samsung womöglich Werbung auf euer Smartphone bringt.

bringt. Könnte das Mate 30 nach dem nervigen Handelsstreit zwischen der US-Regierung und Huawei nun doch die Android-Lizenz bekommen? Das Huawei Nova 5T jedenfalls kommt trotz aller Sanktionen mit sämtlichen Google Diensten inklusive Android 9.

Geräte-Tests der Woche: Sony Xperia 5, Huawei P30 und iPhone 11-Kamera

Das Sony Xperia 5 scheint sich zum "Will-Haben-Smartphone" zu mausern, wie ein Blick auf die Lesermeinungen unseres Praxistests offenbart, in dem unser Autor Martin den 6,1 Zoller unter anderem mit seinem Vorgänger Xperia 1 vergleicht.

Technik ist mitnichten eine rein prosaische, emotionslose Angelegenheit. Mitunter spielen sich in unserer Redaktion sogar wahre Beziehungsdramen zwischen Smartphones und Testern ab:

Nachdem unsere Redakteurin Viktoria in der letzten Woche bereits ihr iPhone 6 für das Samsung Galaxy A50 verlassen hat, ist nun auch Lukas drauf und dran, seinem Apple-Phone fremd zu gehen: Nach seinem Review des Huawei P30 überlegt er nämlich ernsthaft, ob dieses einen Seitensprung in die Android-Welt lohnt.

Wie lange Viktorias Beziehung mit dem Galaxy A50 andauern wird, bleibt allerdings abzuwarten, denn in einem Praxistest durfte sie sich von den Qualitäten der iPhone 11-Kamera überzeugen. Besonders das Zusammenspiel zwischen Kamera und iOS 13-Software haben es ihr sichtlich angetan. Ob das für einen erneuten Umstieg reicht, erfahrt ihr spätestens beim nächsten Vertragswechsel.

Ratgeber der Woche: Handy am Steuer, smarte Galaxy-Funktionen und Weitwinkel-Objektive

Natürlich hat man sein geliebtes Handy auch unterwegs überall mit dabei. Das Telefonieren am Steuer wird in brenzligen Situationen jedoch schnell mal zur heiklen Angelegenheit. Damit es nicht zu einem unangenehmen Zusammenstoß mit den Ordnungshütern oder gar zu einem Unfall kommt, solltet ihr einen Blick in unsere Ratgeber-Rubrik werfen. Hier erklärt euch Tobias, was ihr beachten müsst, wenn das Handy während der Autofahrt klingelt.

Die Samsung Galaxy-Reihe ist ja an und für sich schon cool. Noch cooler wird es allerdings, wenn man alle Funktionen des neuen Handys auch wirklich kennt und zu nutzen weiß. Anhand ihres neuen Weggefährten Galaxy A50 stellt euch Viktoria einige Galaxy-Funktionen vor, die euren Androiden erst recht zum smarten Begleiter werden lassen.

Nicht nur Samsung verbaut Mehrfach-Kameras in seinen Smartphones, auch andere Hersteller setzen mittlerweile auf Dual-, Triple oder gar Quad-Cams mit Weitwinkel, Ultra- oder Super-Weitwinkel-Objektiven. Was es mit den Objektiv-Bezeichnungen auf sich hat, erfahrt ihr hier von Tobias.

Vorschau auf die nächste Woche: Geräte-Tests und eine Anleitung, wie ihr vorinstallierte Apps vom Handy verbannt

In der nächsten Woche erwartet euch bei CURVED ein Ausblick auf die bislang bekannten Handy-Neuheiten in 2020. Außerdem dürft ihr euch auf Testberichte vom iPhone 11 Pro Max, Xiaomi Mi Band 4 und von der Huawei Watch GT 2 freuen.

Wenn sich auf eurem Handy vorinstallierte Apps befinden, die ihr unbedingt loswerden wollt, lohnt es sich ebenfalls, bei uns hereinzuschauen: In einem Ratgeber erklären wir euch nämlich, wie ihr diese Anwendungen löschen könnt.