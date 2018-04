Spotify installieren: Das müsst ihr beachten

Spotify ist nach wie vor der weltweit beliebteste Musik-Streaming-Dienst. Damit ihr ihn nutzen könnt, müsst ihr aber zunächst einmal die Spotify-App installieren. Wir erklären euch, wie ihr die Anwendung auf eurem Tablet, Smartphone, Computer oder Smart TV zum Laufen bekommt.

Unsere Empfehlung Marshall Monitor Bluetooth 9.2

Spotify für Windows, macOS, iOS oder Android

Zunächst einmal müsst ihr euch den Spotify-Installer herunterladen. Für Windows-Computer und Macs findet ihr diesen direkt auf der Webseite des Streaming-Dienstes. Die entsprechende Download-Seite erkennt automatisch, welches Betriebssystem ihr verwendet und lädt die Installationsdatei direkt auf euren Computer herunter. Nun müsst ihr diese nur noch ausführen, um Spotify auf eurem Computer zu installieren. Ähnlich simpel gestaltet sich der Vorgang auf Smartphones und Tablets: Ihr ladet euch die Spotify-App einfach im App Store beziehungsweise im Google Play Store herunter. Die Installation erfolgt dann automatisch.

Spotify unter Linux installieren

Es gibt zwar eine Linux-Version von Spotify. Dabei handelt es sich jedoch eher um eine Art ehrenamtliches Projekt, an dem Spotify-Entwickler in ihrer Freizeit arbeiten. Der Musik-Streaming-Dienst bietet keinen offiziellen Support dafür. Wenn euch das nicht abschreckt, könnt ihr die Linux-Version von Spotify über Ubuntu Software installieren. Öffnet dazu Ubuntu Software, sucht nach Spotify und klickt auf "installieren". Alternativ können Ubuntu-Nutzer Spotify auch via Snap installieren. Dazu müsst ihr im Terminal den Befehl: "snap install spotify" eingeben. Als Debian-Paket könnt ihr Spotify mit folgenden vier Befehlen installieren:

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 0DF731E45CE24F27EEEB1450EFDC8610341D9410

echo deb http://repository.spotify.com stable non-free | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/spotify.list

sudo apt-get update

sudo apt-get install spotify-client

Spotify auf einem Smart TV installieren

Auf einigen Smart TVs ist Spotify bereits vorinstalliert. Ist dies nicht der Fall, könnt ihr die App oft nachträglich über den App-Store des Herstellers herunterladen. Auf LG-Smart-TVs aus dem Jahr 2016 oder neuer geht ihr dazu folgendermaßen vor: Drückt auf der Fernbedienung die Home-Taste und wählt dann auf der Tab-Startseite den LG Content Store aus. Anschließend wählt ihr rechts in der Tab-Leiste "Premium" aus, sucht dann nach Spotify und installiert es.

Auf Samsungs Smart TVs könnt ihr Spotify über den Tizen Store herunterladen. Eine Ausnahme stellen die Geräte der J-Serie dar. Diese unterstützen den Streaming-Dienst selbst dann nicht, wenn darauf das Betriebssystem Tizen läuft. Dasselbe gilt für smarte Fernseher von Samsung, die vor 2015 erschienen sind. Verwendet euer Fernseher Android TV, könnt ihr Spotify im Google Play Store herunterladen. Dazu scrollt ihr zunächst auf dem Startbildschirm von Android TV nach unten zu den Apps. Dann sucht ihr den Play Store und öffnet ihn. Dort könnt ihr wiederum nach Spotify suchen und es installieren.