Spotify: Wiedergabe stottert oder ist nicht möglich? Das könnt ihr machen

Ihr schmeisst euer Smartphone oder Tablet an, um ein wenig in eure Lieblingsmusik-Bibliotheken reinzuhören, aber die App bleibt stumm und will nichts abspielen? Für solche Fälle haben wir ein paar hilfreiche Maßnahmen zusammengetragen.

Es kann natürlich immer einmal passieren, dass die Spotify-App auf eurem Smartphone streikt und ihr nicht wie gewünscht eurer Lieblingsmusik lauschen könnt. Wir haben für euch recherchiert, was ihr dagegen unternehmen könnt.

Verbindung checken

Falls euch die Fehlermeldungen "Spotify ist offline" oder "Keine Internetverbindung" entgegenlächeln, alle Titel in eurer Liste grau eingefärbt sind, ihr auf "Play" klickt und nichts passiert, dann überprüft zunächst eure Verbindung. Starten andere Apps und werden Inhalte aus dem Internet angezeigt? Dann liegt das Problem wohl direkt in der Spotify-App. Folgende Maßnahmen könnt ihr nun ergreifen.

Weitere Maßnahmen

Die Verbindung steht, aber "Spotify" gibt immer noch keinen Mucks von sich? Dann meldet euch einmal komplett von der App ab und loggt euch dann wieder mit euren Nutzerdaten ein. Stellt hierbei sicher, dass ihr euch auch auf allen verfügbaren Geräten abmeldet. Eventuell wird euer Konto schon auf einem anderen Gerät verwendet, dann würde die Wiedergabe auf dem aktuellen Gerät natürlich nicht funktionieren. Zusätzlich ist es ratsam, euer Abspielgerät neu zu starten oder – wenn alle Stricke reissen – die App neu zu installieren.

Immer noch Stille?

Dann könnt ihr noch überprüfen, ob "Spotify" per "Spotify Connect" vielleicht auf einem anderen Gerät genutzt wird. Auch ein Blick in die Audioausgabe eures Gerätes ist sicher nicht verkehrt. Und wenn ihr weniger als 1 Gigabyte freien Speicherplatz habt, dann ist es ratsam, einige Dateien und ungenutzte Apps zu löschen, um wieder Platz zu schaffen.