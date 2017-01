Super Mario Run: Tipps für die Toad Rally

Eine der größten Herausforderungen in Super Mario Run ist die Toad Rally: Aufgebaut ist das Ganze mehr oder weniger wie ein Rennen, wenn auch nicht in Echtzeit. Die menschlichen Kontrahenten, die bereits vorher das entsprechende Level durchlaufen haben, erscheinen bei Eurem Run als Papier-Mario. Dadurch habt Ihr stets den Überblick, wie Ihr Euch im Vergleich zur Konkurrenz in dem Modus schlagt. Um an diesem Kräftemessen teilnehmen zu können, benötigt Ihr spezielle Rally-Tickets. Wie Ihr an diese gelangt und die Toad Rally erfolgreich meistert, verraten Euch unsere Tipps.

Rally-Tickets sichern

Jedes Rally-Event in Super Mario Run kostet Euch ein Ticket. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, an diese Tickets zu kommen. Beispielsweise solltet Ihr stets versuchen, die pinken und schwer zu erreichenden Challenge Coins in den "World Tour Levels" einzusammeln. Sobald Ihr alle Challenge Coins in einem Level gesammelt habt, werdet Ihr mit immerhin zwei Rally-Tickets belohnt.

Eine weitere Möglichkeit an die begehrten Tickets zu kommen, ist der Bau eines Bonus-Hauses in Super Mario Run. Dadurch wird es Euch ermöglicht, ein Bonus-Game zu spielen – allerdings ist dies nur alle acht Stunden möglich. Ob Ihr dabei zudem tatsächlich Rally Tickets als Bonus erhaltet, bleibt dem Zufall überlassen. Weitere Tickets werden Euch zudem auch dann in Super Mario Run überreicht, wenn Ihr die Level und Schlösser innerhalb einer Welt zum ersten Mal abschließt.

Rally-Meister werden

Grundsätzlich geht es bei der Toad Rally darum, herauszufinden, welcher der beiden Kontrahenten innerhalb einer vorgegebenen Zeit die größere Zahl an Coins einsammeln und gleichzeitig die meisten Fans beeindrucken kann. Als "Fans" fungieren die pilzköpfigen Toads in Super Mario Run. Ihr beeindruckt diese durch das Ausführen von trickreichen Sprüngen und das Erreichen verborgener Areale. Folglich ist nicht allein entscheidend, ob und mit wie vielen Münzen in der Tasche Ihr vor Eurem Gegner die Ziellinie überquert. Vielmehr entscheidet Eure Performance in allen drei Disziplinen über Sieg oder Niederlage.

Wie erfolgreich Ihr während der Rally unterwegs seid, verdeutlicht die Leiste in der Mitte am oberen Bildschirmrand. Diese füllt sich etwa durch das Besiegen von Gegnern, das Einsammeln von Münzen oder trickreiche Sprünge auf. Euer Ziel ist es, diese Leiste möglichst schnell zu füllen. Ist das geschafft, werdet Ihr mit weiteren Münzen belohnt, die im Level erscheinen. Zusätzlich zieht der ausgelöste "Münzrausch" Coins aus der Umgebung magnetisch an und Mario läuft für kurze Zeit schneller. Könnt Ihr Euren Gegner in einer Toad Rally schließlich bezwingen, bekommt Ihr dafür übrigens direkt wieder einige neue Tickets spendiert.

